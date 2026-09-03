Agencias

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comparten el emotivo momento en el que su hijo Carlo conoció a su hermanita Tessa

08/06/2026 Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. "Estamos en una nube ahora mismo... pero con muchas ganas de disfrutar esta nueva etapa siendo 4". Este mensaje compartido a través de sus historias de Instagram por Alejandra Rubio, junto a una imagen tumbada en la cama del hospital minutos antes de dar a luz a su pequeña Tessa resume a la perfección la felicidad de la nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia tras convertirse en padres de su segundo hijo en común -Carlo Jr, su primogénito, tiene 1 año y 8 meses- el pasado sábado 29 de agosto tras dos años y medio de relación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
08/06/2026 Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. "Estamos en una nube ahora mismo... pero con muchas ganas de disfrutar esta nueva etapa siendo 4". Este mensaje compartido a través de sus historias de Instagram por Alejandra Rubio, junto a una imagen tumbada en la cama del hospital minutos antes de dar a luz a su pequeña Tessa resume a la perfección la felicidad de la nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia tras convertirse en padres de su segundo hijo en común -Carlo Jr, su primogénito, tiene 1 año y 8 meses- el pasado sábado 29 de agosto tras dos años y medio de relación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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"Estamos en una nube ahora mismo... pero con muchas ganas de disfrutar esta nueva etapa siendo 4". Este mensaje compartido a través de sus historias de Instagram por Alejandra Rubio, junto a una imagen tumbada en la cama del hospital minutos antes de dar a luz a su pequeña Tessa resume a la perfección la felicidad de la nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia tras convertirse en padres de su segundo hijo en común -Carlo Jr, su primogénito, tiene 1 año y 8 meses- el pasado sábado 29 de agosto tras dos años y medio de relación.

Ya en casa con su hija recién nacida, retomando poco a poco la normalidad y disfrutando de los primeros días en esta nueva etapa tan especial de sus vidas siendo papás de dos bebés -a pesar de que la influencer todavía arrastra muchas molestias y dolores ya que el parto fue por cesárea-, el hijo de Mar Flores ha roto con su habitual discreción para resumir cómo fueron los momentos previos al nacimiento de su ansiada niña, y revelar cómo fue el emotivo momento en el que su primogénito vio por primera vez a su hermanita.

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"Bendecido por la familia tan bonita que hemos creado. Gracias a todos por las felicitaciones", ha expresado en redes sociales junto a un carrusel de imágenes en las que vemos a una Alejandra sonriente y tranquila a la espera de volver a vivir el milagro de la maternidad; las flores y los globos -con el nombre de Tessa y la frase 'ha nacido una estrella'- que adornaban su habitación (la 6410 de la Fundación Jiménez Díaz, como también ha incluido en el álbum de su paso por el hospital); o su ternura al coger por primera vez a su hija, dormida plácidamente en su pecho.

Pero si hay una instantánea especialmente emotiva es la que muestra el instante en el que Carlo Jr. conoció a su hermana. En brazos de su papá, el pequeño -que nació el 5 de diciembre de 2024- mira a la recién nacida que descansa en su cunita y la señala curioso con el dedo, sin llegar a imaginar porque todavía es demasiado pequeño para comprenderlo, que Tessa se convertirá pronto en su compañera de juegos y de vida.

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Una publicación a la que no han tardado en reaccionar, conmovidos, los padres de Carlo. Mientras Mar Flores ha escrito "somos afortunados, la vida nos sigue regalando amor. Gracias @alerubioc & @carlocostanzia por los dos grandes regalos de mi vida . Carlo & Tessa", Carlo Costanzia di Costigliole ha expresado "orgulloso y feliz de la familia que sois, siempre seré agradecido por dejarme compartir con vosotros los momentos mas bonitos y especiales de la vida".

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