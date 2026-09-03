Saudel toca tierra por tercera vez en el sureste de China tras volver a intensificarse

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Pekín, 3 sep (EFE).- El tifón Saudel tocó tierra este jueves por tercera vez en el sureste de China, esta vez en la provincia de Fujian, después de que el sistema se debilitara hasta dejar de ser considerado un ciclón tropical y volviera posteriormente a intensificarse sobre el mar de China Meridional.

El centro del tifón penetró en tierra hacia las 06:30 hora local (22:30 GMT del miércoles) en la costa de Gulei, en el condado de Zhangpu, con vientos máximos de 23 metros por segundo cerca de su centro y una presión mínima de 985 hectopascales, según medios estatales chinos.

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Saudel había tocado tierra en dos ocasiones el pasado viernes en la provincia oriental de Zhejiang, primero en la ciudad de Taizhou y posteriormente en la cercana Wenzhou, antes de avanzar hacia el suroeste y perder fuerza.

El sistema siguió debilitándose hasta que el Centro Meteorológico Nacional dejó de contabilizarlo como ciclón tropical el 30 de agosto, pero sus remanentes volvieron a intensificarse en la madrugada del 1 de septiembre sobre el noroeste del mar de China Meridional, momento en el que recuperó su denominación y numeración originales.

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Las autoridades meteorológicas mantienen este jueves una alerta amarilla por tifón y otra del mismo nivel por lluvias torrenciales, la tercera más grave en el sistema de cuatro niveles de China, con las precipitaciones más intensas previstas en Fujian, el sur de Jiangxi y el este de la provincia meridional de Cantón.

En puntos del sureste de Fujian y del este de Cantón podrían acumularse entre 250 y 300 milímetros de lluvia, acompañados de episodios de precipitaciones intensas de corta duración, con máximos horarios superiores a 70 milímetros en algunas zonas.

Los meteorólogos advirtieron además de un elevado riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos y corrimientos de tierra en zonas del sureste de Zhejiang, el este de Fujian y el este de Cantón, y prevén que la influencia de Saudel se prolongue durante este jueves y el viernes antes de que el sistema vuelva a debilitarse.

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Las lluvias asociadas al tifón dejaron ya el miércoles a más de 2.500 profesores y alumnos atrapados por las inundaciones en una escuela de Wenzhou (Zhejiang), donde las autoridades emplearon drones para hacer llegar alimentos y agua potable al recinto, mientras que en Quanzhou (Fujian) las precipitaciones provocaron el derrumbe parcial de un cementerio y daños en varias tumbas.

El temporal provocó además suspensiones de clases en zonas de Fujian y Cantón y alteraciones ferroviarias, después de que el primer paso de Saudel por el este de China obligara la semana pasada a evacuar a cerca de 248.000 personas y provocara más de 200 cancelaciones de vuelos. EFE

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