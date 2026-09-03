Agencias

Sigue la búsqueda de diez marineros desaparecidos al chocar dos mercantes en el Mármara

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Ankara, 3 sep (EFE).- Los servicios de rescate turcos siguen tratando de localizar este jueves a los diez marineros desaparecidos en el naufragio ayer de un buque mercante que colisionó contra otro en el mar de Mármara, cerca de Estambul.

Una de las embarcaciones, el 'Tugberk Imamoglu' con diez tripulantes y un cargamento de bobinas de acero, se hundió tras la colisión, que tuvo lugar en la madrugada del miércoles a unas 18 millas náuticas al sur de la localidad de Silivri, a unos 70 kilómetros de Estambul.

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La otra embarcación, un petrolero de nombre 'Alsu' que no llevaba carga, apenas sufrió daños.

Los dos buques son de bandera turca.

Un total de 18 embarcaciones, una de ellas con equipos de búsqueda submarina, cinco helicópteros, dos drones y un avión participan en las labores para localizar a los desaparecidos, informa la agencia oficialista Anadolu.

Según la emisora NTV se ha iniciado una investigación sobre la tripulación del 'Alsu', que ha quedado anclado frente a Silivri. EFE

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