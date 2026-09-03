Casual Hoteles desembarca en República Dominicana y firma su primera incursión fuera de Europa

03/09/2026 Casual Hoteles ECONOMIA CASUAL HOTELES

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La cadena valenciana Casual Hoteles ha anunciado este jueves su entrada en el mercado de República Dominicana mediante la apertura de un complejo alojativo en la localidad de Bayahíbe, lo que representa la primera operación internacional de la compañía fuera del continente europeo desde su fundación en 2013.

El proyecto cuenta con una primera fase operativa de 73 habitaciones que se ampliará con 24 unidades adicionales en diciembre, hasta alcanzar una capacidad total de 97 estancias antes de concluir el año.

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En cuanto a la estrategia operativa, la compañía ha apostado por un modelo diferenciado frente a los grandes 'resorts' tradicionales del Caribe, estructurando su oferta en establecimientos de menor escala integrados en el entorno local.

La implantación se articula a través de tres conceptos específicos: 'Casual On The Beach Bayahíbe', orientado al frente marítimo y la marina; 'Casual Edén Bayahíbe', ubicado en la zona de Dominicus; y 'Casual Green Village Bayahíbe', posicionado en el segmento de naturaleza junto al Parque Nacional Cotubanamá.

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Con esta incorporación, la hotelera amplía su presencia geográfica a cinco países -España, Portugal, Italia, Grecia y República Dominicana- distribuidos en dos continentes, diversificando su cartera hacia el segmento vacacional de larga distancia tras haberse enfocado históricamente en activos de carácter urbano.

El fundador y presidente de Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuán, ha valorado la operación como "uno de los momentos más ilusionantes" de la trayectoria de la firma, destacando que el objetivo del grupo pasa por "demostrar que el modelo que nació en Valencia puede viajar, adaptarse y seguir creciendo en otros mercados" a través de establecimientos integrados en la escala local.

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