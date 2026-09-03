Meta Muse Spark 1.3: otro paso hacia la superinteligencia personal con capacidades similares a GPT-5.6 Sol y Opus 5

03/09/2026 Recurso de Muse Spark. Meta ha presentado Muse Spark 1.3, el modelo que mejora las tareas automátizadas con agentes y de programación y con el que la firma tecnológica avanza hacia la superinteligencia personal. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA META

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Meta ha presentado Muse Spark 1.3, el modelo que mejora las tareas automátizadas con agentes y de programación y con el que la firma tecnológica avanza hacia la superinteligencia personal.

Muse Spark 1.3 es el modelo con el que Meta ofrece un rendimiento que se acerca al de GPT.5.6 Sol de OpenAI y Claude Opus 5 de Anthropic en sobre flujos de trabajo con agentes, especialmente en seguimiento de instrucciones, en el uso autónomo del ordenador y en conocimiento general del trabajo.

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Aquí, el modelo ha sido diseñado para optimizar el trabajo a largo plazo mediante la colaboración con los usuarios y la gestión de múltiples flujos de trabajo en un único hilo continuo. Puede, por ejemplo, generar su propio contexto incluso a partir de fuentes "confusas y contradictorias" y utilizar las herramientas más adecuadas, así como corregir las deficiencias que detecte en su plan de trabajo, como explica Meta en un comunicado.

Pero Meta también ha destacado su desempeño con textos extensos y programación, donde llega a superarlos, como se desprende de distintas evaluaciones de la industria. Muse Spark 1.3 es más rápido y eficiente que su predecesor, y realiza menos operaciones necesarias e incluso trabaja de forma más limpia.

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Además, ha sido entrenado para que comprenda mejor "lo que puede y no puede hacer, lo que sabe y lo que desconoce", para reducir las alucinaciones en sus respuestas. Y cuenta con seguridad reforzada frente a frente a ataques adversarios y acciones irreversibles.

En conjunto, Meta asegura que Muse Spark 1.3 es "más inteligente y práctico", que el modelo anterior, y que con él "impulsa el camino hacia la superinteligencia personal". Está ya disponible en Muse Code y en la API de Meta Model.

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