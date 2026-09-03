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El PMI de la eurozona en agosto se mantiene sin cambios, con España e Italia como motores de crecimiento

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La actividad del sector privado de la zona euro se ha mantenido sin cambios en el mes de agosto, continuando en los 52 puntos que ya marcó en julio, lo que supone la rebaja de una décima respecto a la lectura preliminar de hace pocos días, con el sur de Europa --España e Italia-- liderando el crecimiento.

De esta manera, el dato refleja que el crecimiento de la actividad fue el más rápido de los últimos ocho meses y se sitúa cerca de su media a largo plazo, fijada en los 52,3 puntos.

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Por su parte, el empleo registró una expansión por primera vez en lo que va de año, impulsado por el incremento de las ventas netas, y las presiones inflacionistas se mantuvieron estables en agosto gracias a que la presión de los costes de los insumos bajó ligeramente y los precios de venta aumentaron. Aún así, las tasas de inflación continúan elevadas debido a la guerra de Irán.

La lectura de PMI sitúa a España e Italia como "motores del crecimiento", liderando el impulso de la economía en la eurozona con una marcada expansión en los niveles de actividad económica en general. Alemania mejoró sus datos aunque en comparación todavía es modesta y Francia registró su octava contracción consecutiva de la actividad comercial.

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"Los datos del índice PMI de agosto sitúan a la zona euro en la senda de un crecimiento sólido para el tercer trimestre. El dinamismo de la economía industrial ha cobrado fuerza y el sector servicios ha superado la debilidad inicial observada tras el aumento de los precios de la energía al comienzo del conflicto bélico en Oriente Próximo", ha indicado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

"Cabe destacar que los datos de agosto apuntan a un estancamiento de la tendencia desinflacionista observada desde que los índices de precios del PMI alcanzaron su máxima en mayo. Teniendo esto en cuenta, junto con la resiliencia de la actividad económica que reflejan las últimas cifras, es posible que el Banco Central Europeo (BCE) considere ahora justificado endurecer su política monetaria en la reunión de la próxima semana", ha añadido.

El BCE se reúne en una semana para decidir el rumbo de la política monetaria, los mercados descuentan ya una subida de los tipos de interés ante los datos de inflación causados por la guerra de Irán.

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