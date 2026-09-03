Rusia cerrará las sedes del Instituto Goethe como réplica al cierre de la Casa de Rusia en Berlín

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El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha anunciado el cierre de las tres sedes del Instituto Goethe --el principal organismo público para la difusión de la cultura alemana en el extranjero-- como respuesta a la clausura por parte de Alemania del consulado ruso en Bonn a partir del 18 de septiembre y la rescisión del contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín.

"Por supuesto, se cerrarán", ha afirmado Lavrov, que en una conferencia en el marco del XI Foro Económico Oriental ha explicado la decisión como réplica "después de que nuestro centro cultural haya sido expulsado" por el Ejecutivo alemán, según ha recogido la agencia rusa Interfax.

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Al hilo, el jefe de la diplomacia rusa ha afirmado que desde el Gobierno germano se "está dando deliberadamente un paso que, no pueden sino comprender, significa claramente el fin de su presencia cultural en la Federación Rusa, que se había mantenido a pesar de todos estos giros y vueltas relacionados con Ucrania en nuestras relaciones con Occidente".

En la misma conferencia, Lavrov ha defendido que las autoridades alemanas "encontraron un dron estrellado en un aeropuerto de Leipzig, en Alemania, y decidieron que era similar --no pueden confirmarlo, pero es una conclusión definitiva-- a los que utiliza la Federación Rusa". "Basándose en esta suposición, esta hipótesis, esta conjetura, decidieron cerrar el último consulado general que nos quedaba en Bonn y nuestra Casa de Rusia en Berlín", ha lamentado.

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Moscú responde así a las medidas anunciadas esta semana por los ministros alemanes de Interior, Alexander Dobrindt, y de Exteriores, Johann Wadephul, en una rueda de prensa en la que el primero afirmó que Berlín "no considera Leipzig un incidente aislado", sino "en conjunto con otras acciones híbridas".

Wadephul, por su parte, anunció que el Gobierno cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín, y que convocaría en protesta al embajador ruso. Además, explicó que el Ejecutivo teutón propondrá ante la Unión Europea una nueva 'lista negra' de personas de origen ruso vinculadas a ataques híbridos y que reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos.

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El intercambio se remonta al ataque fallido perpetrado el mes pasado con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país, en el que las autoridades hallaron varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

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