Agencias

Irán eleva a más de 140 las personas heridas en los últimos ataques de EEUU contra el país

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Las autoridades iraníes han elevado a 142 el número de personas que han resultado heridas por causa de los últimos ataques perpetrados por Estados Unidos entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre contra el país, los cuales se han cobrado, a su vez, la vida de, al menos, 18 personas.

Así lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpur, en un mensaje en redes sociales en el cual ha precisado que 61 de ellas eran mujeres y 44 menores de edad.

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"Detrás de cada número, hay una persona y una familia", ha sostenido el portavoz con relación a los últimos ataques aéreos perpetrados por el Ejército estadounidense contra la República Islámica.

Este saldo de heridos se suma a los 18 muertos previamente anunciados por las autoridades iraníes, después de los últimos bombardeos estadounidenses, que también causaron daños en una ceremonia nupcial en la ciudad de Kohstak, en el sur del país, muriendo cuatro invitados a ella.

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Del mismo modo, las autoridades de Juzestán lamentaron que otras siete personas habían fallecido en el marco de una andanada de ataques contra varios puntos de la provincia, sin detalles sobre sus identidades o sobre los lugares atacados por las tropas de Estados Unidos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de cuatro de sus miembros en "un ataque del brutal y terrorista régimen estadounidense" contra Kermanshah (noroeste), a lo que se suman tres miembros del grupo paramilitar Basij en la isla de Laván, ubicada en el golfo Pérsico.

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