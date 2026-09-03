2(4)-2(5). El Monterrey de Almeyda vence a América en penaltis y va a final de Leagues Cup

Guardar

Redacción Deportes, 2 sep (EFE).- El Monterrey, que entrena el argentino Matías Almeyda, venció este miércoles al América en penaltis por 4-5, luego de empatar 2-2 en tiempo regular, para avanzar a la final de la Leagues Cup 2026.

En los 90 minutos el uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, de penalti, anotaron para Rayados; por América marcaron Ramón Juárez y Diego Cervantes.

PUBLICIDAD

El Monterrey se medirá, el próximo domingo, en el duelo por el título al Toluca, que más temprano superó al León 2-0.

Los Rayados y las Águilas generaron opciones ofensivas en el primer tiempo, pero no tuvieron puntería.

En el segundo tiempo Rayados mejoró y marcó el 0-1 en jugada en la que Ocampos asistió a Rossial quien venció a Rodolfo Cota al minuto 49.

El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada hizo el 1-1 al 57 en una acción en la que el brasileño Raphael Veiga sirvió para el disparo de Ramón Juárez.

América dio la vuelta 2-1 al 64, cuando Veiga dio su segunda asistencia del juego, ahora para Diego Cervantes, que remató de derecha lejos de Andrada.

Monterrey alcanzó el 2-2 al 69 vía un penal que ejecutó Lucas Ocampos, marcador con el que terminó el tiempo regular.

En penaltis el Monterrey estuvo perfecto y venció con goles de Orellano, Rossi, Guzmán, Corona y Cuypers; por el América falló Cervantes.

- Ficha técnica:

2 (4) - América: Rodolfo Cota; Kevin Alvarez, Israel Reyes Romero, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante (O. Perea, m.77); Brian Rodríguez y Henry Martín (A. Cárdenas, m.83).

Entrenador: Guillermo Almada.

2 (5) - Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Orbelín Pineda (F. Ambriz, m.88), Oliver Torres; Lucas Ocampos (L. Orellano, m.81), Jesús Corona, Diego Rossi; y Hugo Cuypers.

Entrenador: Matías Almeyda.

Goles: 1-0, min.49: Diego Rossi; 1-1, min.57: Ramón Juárez; 2-1, min.64: Diego Cervantes; 2-2, min.69: Lucas Ocampos.

Penaltis: América (4) anotaron Veiga, Rodríguez, Reyes, Sánchez, y falló Cervantes. Monterrey (5) anotaron Orellano, Rossi, Guzmán, Corona y Cuypers.

Arbitro: Mario Escobar, de Guatemala. Amonestó a Lucas Ocampos por el Monterrey y a Ramón Juárez del América.

Incidencias: Partido de la semifinal de la Leagues Cup realizado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.