República Dominicana se adhiere a un acuerdo sobre salud femenina y protección de la familia

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Santo Domingo, 2 sep (EFE).- República Dominicana formalizó este miércoles su adhesión a la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, iniciativa que aborda la salud de las mujeres y niñas, la protección de la vida y el papel de la familia.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, y la secretaria de la Declaración de Consenso de Ginebra y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), Bethany Kozma.

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La declaración incluye compromisos para promover la igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en los ámbitos político, económico y público; mejorar su acceso a servicios de salud y fortalecer los sistemas sanitarios y los recursos destinados a mujeres y niños en situación de riesgo.

Así mismo, el acuerdo reconoce a la familia como un elemento fundamental de la sociedad y establece que corresponde a cada Gobierno determinar, de acuerdo con sus prioridades y circunstancias nacionales, las políticas y mecanismos para avanzar hacia la cobertura sanitaria.

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Los países adherentes se comprometen además a cooperar en espacios multilaterales y a promover los principios de la declaración dentro del sistema de Naciones Unidas.

La Declaración de Consenso de Ginebra fue impulsada originalmente en 2020, con el objetivo de promover políticas relacionadas con la salud de las mujeres y las niñas y el fortalecimiento de la familia.

Durante el acto, Bisonó señaló que la adhesión incorpora al país a una comunidad de naciones que defiende el derecho soberano de cada Estado a establecer sus políticas de acuerdo con su Constitución, legislación y circunstancias nacionales.

El canciller afirmó que la decisión responde a principios que, según dijo, están recogidos en la Constitución dominicana, entre ellos la igualdad de las mujeres ante la ley y su derecho a desarrollar plenamente su potencial y acceder a oportunidades.

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Por su parte, Kozma dio la bienvenida a República Dominicana y destacó que su incorporación amplía la representación de la coalición de países que promueven la protección de la vida, la familia, la maternidad y la salud de las mujeres. EFE