EEUU afirma prestar "asistencia consular" a un nacional combatiente extranjero detenido en India por conspiración

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado este miércoles a Europa Press estar "prestando asistencia consular" al analista de seguridad internacional, combatiente extranjero y documentalista estadounidense Matthew VanDyke, después de que la ONG de asesoramiento militar y de seguridad que dirige haya difundido un comunicado pidiendo la "intervención diplomática urgente" de Washington en favor de VanDyke, detenido en India desde marzo de este mismo año tras cruzar la frontera con Birmania por una supuesta conspiración terrorista.

"El personal de la Embajada de Estados Unidos está prestando asistencia consular al señor VanDyke y seguirá haciéndolo de conformidad con las facultades que nos confieren la legislación estadounidense y el Derecho Internacional", ha declarado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado.

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"Para la Administración (de Donald) Trump, no hay mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses", ha subrayado antes de aclarar que la cartera diplomática no tiene, por ahora, "nada más que añadir" al respecto.

VanDyke --quien se dio a conocer a nivel internacional durante la guerra civil de Libia en 2011, cuando se unió a las fuerzas rebeldes que luchaban contra el gobierno de Muamar Gadafi-- fue detenido en marzo junto con seis ciudadanos ucranianos bajo acusaciones de haber ingresado ilegalmente a India desde Birmania a través de la frontera de Mizoram, recoge la cadena india NDTV, que precisa que los ucranianos arrestados con él fueron identificados como Viktor Kaminski, Hurba Petro, Slviak Taras, Ivan Sukmanovski, Stefankiv Marian y Honcharuk Maksim.

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La Agencia Nacional de Investigación (NIA, por sus siglas en inglés) india alega que los miembros del grupo operaban como mercenarios y estaban involucrados en una conspiración terrorista que involucra a grupos armados étnicos que operan en India y Birmania. En concreto, argumenta que prestaron asistencia a este tipo de organizaciones en ambos países y les proporcionaron entrenamiento en guerra con drones.

Este mismo lunes, un tribunal de Delhi autorizó a la autoridad antiterrorista a interrogar durante las jornadas de martes y miércoles, y bajo custodia judicial, a VanDyke y a Viktor Kaminski, a fin de averiguar los detalles sobre los autores intelectuales en Birmania de la supuesta conspiración atribuida a los sospechosos, según recoge la agencia de noticias india ANI.

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SU FAMILIA PIDE LA INTERVENCIÓN DIPLOMÁTICA URGENTE DE EEUU

Washington se ha pronunciado de este modo después de que el pasado domingo la familia de Matthew VanDyke solicitara "la intervención diplomática urgente de Estados Unidos" en un comunicado enviado por la organización 'Sons Of Liberty International', que ofrece servicios y asesoramiento militar y de seguridad en distintas partes del mundo, siendo Siria y Ucrania algunos de los lugares en los que ha estado activa.

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"La familia de Matthew Aaron VanDyke (...) solicita urgentemente la intervención diplomática de Estados Unidos tras su detención ilegal en el aeropuerto de Calcuta el 11 de marzo y su traslado desde la sede de la NIA el 6 de abril, con una pierna lesionada, visión reducida y sin acceso a sus medicamentos recetados ni comunicación con su familia", reza la nota, que anota que VanDyke "se encuentra actualmente detenido en la cárcel de Tihar", en Janakpuri, al oeste de Nueva Delhi.

El texto denuncia que, pese a que su equipo legal solicitó al Tribunal de Delhi tratamiento médico en un hospital privado y el restablecimiento de una comunicación adecuada con su familia, "el Tribunal de Delhi denegó ambas solicitudes el 1 de junio alegando comunicaciones con gobiernos extranjeros".

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Además, la familia afirma que el embajador de Estados Unidos en India, Sergio Gor, "informó previamente al ministro de Exteriores (indio), Vikram Misri, y al secretario (de Estado estadounidense, Marco) Rubio sobre la situación de Matthew durante su visita a Delhi, India, del 24 al 26 de mayo".

Ahora, "la familia solicita una intervención diplomática urgente de Estados Unidos". "Es hora de que Matthew VanDyke regrese a casa", reclama.

"Esta es una emergencia humanitaria para nuestra familia", ha declarado su madre, que afirma que VanDyke "ha dedicado su vida a documentar el sufrimiento humano y a apoyar a personas en crisis". "Suplicamos su regreso seguro a casa".