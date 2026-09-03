Españoles se concentran frente al Consulado de España en Miami en apoyo a Ceuta

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Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Decenas de españoles se sumaron este miércoles en Miami a las manifestaciones convocadas en España con una concentración frente al Consulado General de España en apoyo a Ceuta, poco más de un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

Las protestas se repitieron este miércoles, Día de Ceuta, en más de 800 localidades españolas bajo el lema 'Ceuta no está sola'.

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La concentración fue organizada por un grupo de españoles residentes en Miami, a los que se les veía con banderas de España y letreros de 'Miami con Ceuta'.

"Cuando se comete una injusticia tan grande y se deja a los ciudadanos tan desprotegidos, uno tiene que alzar la voz", dijo a EFE Esther, nacida en Melilla y residente en Estados Unidos desde hace 22 años.

La manifestante, que se reservó el apellido, dijo que ambas ciudades autónomas enfrentan una situación de indefensión, abandono y miedo.

"La soberanía de los territorios de Ceuta y Melilla está por encima de cualquier partido político y de cualquier ideología", agregó.

La concentración, convocada a las 18.00 hora local (22.00 GMT) en Coral Gables, fue la primera que organizaron españoles en Estados Unidos y la segunda fuera de España, después de la de Bruselas, según uno de sus organizadores, Juan José Núñez, presidente del Parido Popular (PP) en Estados Unidos.

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"Lo más importante es que la gente de Ceuta se sienta apoyada, que sepa que a 7.000 kilómetros de distancia hay españoles que estamos luchando por lo que está pasando", afirmó el organizador.

Núñez denunció la que considera "inacción" del Gobierno ante los avisos previos a la entrada masiva. "Hay un antes y un después de la crisis de Ceuta", sostuvo.

La crisis se desató el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de inmigrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, entraron en Ceuta a nado desde la costa marroquí. El Gobierno español cifró en más de 80.000 las entradas de aquellos dos días, la mayor llegada registrada en la frontera hispanomarroquí.

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Los cruces se dispararon después de que el Tribunal Supremo excluyera las entradas por mar de las devoluciones sumarias en frontera y de que circularan en redes sociales llamamientos a cruzar que daban por abierto el paso. La mayoría regresó a Marruecos en los días posteriores, alcanzando más de 73.500 retornos a principios de agosto.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, precisó este miércoles que 3.658 personas retornaron voluntariamente desde el 10 de agosto y que hay 1.612 menores en Ceuta. El Ministerio del Interior calcula que unos 5.000 siguen en la ciudad; el Gobierno ceutí, entre 8.000 y 9.000. EFE

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(foto)(video)