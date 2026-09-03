Polonia cita a encargado de negocios ruso por ataque híbrido contra aeropuerto de Leipzig

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Berlín, 3 sep (EFE).- El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, afirmó este jueves que ha convocado al encargado de negocios ruso en Varsovia, Georgy Mikhno, por el ataque híbrido contra el aeropuerto alemán de Leipzig en agosto pasado y del que Alemania responsabiliza a Rusia.

"Polonia apoya la reacción y la decisión tomadas por Alemania frente a la actitud agresiva de Rusia, también en cuanto al cierre del consulado (de Rusia en Bonn) y de (el centro cultural) 'Casa Rusa' en Berlín", dijo tras una reunión de los jefes de las diplomacias polaca, francesa y germana en la ciudad de Weimar.

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Por ello, explicó, al igual que ya han hecho otros países comunitarios en los últimos días, también Polonia ha convocado este jueves al representante de Rusia en Varsovia "para dejar claro que estamos en contra del terrorismo ruso, porque lo que constituye un problema para un aliado es un problema para toda la alianza".

"Rusia es una de las mayores amenazas para la paz, no solo en Europa, sino en el mundo", enfatizó.

Rusia, dijo, "amenaza con destruir la arquitectura de seguridad europea y sustituir la cooperación por la dominación en las relaciones internacionales. Debemos hacer frente a las ambiciones imperiales", añadió Sikorski.

Preguntado si va a tomar más medidas contra Rusia en solidaridad con Alemania, Sikorski sostuvo que cada vez que Rusia ha cometido actos de agresión, él ha cerrado un consulado ruso en Polonia, pero que ahora ya están todos cerrados.

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Polonia sí ha restablecido procedimientos que se emplearon durante la Guerra Fría, de manera que los diplomáticos rusos no pueden abandonar el perímetro establecido alrededor de Varsovia sin una notificación previa, explicó.

Sikorski dijo que sí cree que "algunos colegas" en capitales comunitarias "están concediendo demasiadas facilidades de circulación dentro del espacio Schengen a los ciudadanos rusos".

"Nosotros consideramos que quienes han combatido en Ucrania, es decir, los veteranos rusos de esta guerra de agresión, no deberían tener acceso ni poder entrar en la Unión Europea (UE)", afirmó, en línea a lo que piden los países bálticos también.

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"Consideramos que todos los Estados miembros deberían introducir como requisito la posesión de un pasaporte biométrico, para dificultar y complicar la entrada de espías rusos bajo una identidad falsa", insistió.

Según Sikorski, "todavía hay demasiados diplomáticos rusos en toda la Unión Europea, más de 2.000, y estimamos que alrededor del 40 % desempeña funciones que no son compatibles con el estatus diplomático".

"Por solidaridad con Alemania, también deberíamos adoptar todas estas medidas para proteger a nuestras poblaciones", señaló.

Sikorski admitió que, si bien hay que distinguir entre el liderazgo ruso y la sociedad, también hay que tener en cuenta que "es esa población la que apoya esta guerra de agresión" contra Ucrania.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, recordó que en el 19º paquete de sanciones de la UE contra Rusia adoptado el año pasado figuraban medidas para regular la expedición de visados a ciudadanos rusos, así como restricciones a la libertad de circulación de los diplomáticos rusos y a la expedición de visados mediante pasaportes diplomáticos.

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"Estamos dispuestos a ir más lejos si las circunstancias lo exigen", indicó.

"Somos solidarios tanto en la condena como en las medidas que se adopten como respuesta a este tipo de acciones. Y, ante este tipo de medidas, nosotros también actuaremos en consecuencia, porque si Polonia y Alemania han sido atacadas (...), entonces también es cierto que toda la Unión ha sido atacada", afirmó. EFE

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(foto)(vídeo)