Ancelotti, presente en el entrenamiento del Real Madrid

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Madrid, 3 sep (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, estuvo este jueves presente en el entrenamiento del conjunto blanco en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para ver de cerca a sus internacionales y reencontrarse con amigos en el club.

Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick son los brasileños que forman parte de la plantilla del Real Madrid. De ellos, los tres últimos están lesionados y no estarán en la lista del seleccionador con vistas al parón FIFA a finales de septiembre, aunque Endrick es el que más opciones tendría de ser convocado.

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"No estoy seguro de que vaya a llegar a la primera convocatoria de Ancelotti para la selección, pero, visto que tengo a uno de mis grandes amigos como entrenador de jugadores míos, es una gran ventaja. Carlo me llamará directamente", dijo Mourinho días atrás en rueda de prensa.

Una visita a Valdebebas en la que Ancelotti coincidió con su “buen amigo” Jose Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, y quien, como Carlo en su día (2013-2015 y 2021-2025), vive una segunda etapa al frente del banquillo del conjunto blanco, después de la que afrontó entre 2010 y 2013.

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Ancelotti se encuentra inmerso en una gira por Europa para asistir a partidos de distintas ligas en las que juegan sus internacionales para pensar la lista de convocados con vistas a los amistosos que la Canarinha jugará contra Australia e India.

Entre sus citas, acudió a ver el debut de su hijo, Davide Ancelotti, en el banquillo del Lille, que concluyó con empate 2-2 frente al PSG.

El entrenador italiano debe enviar en los próximos días a la FIFA una lista con 50 posibles convocados para los amistosos de septiembre y anunciar la lista definitiva de 23 elegidos hasta el 11 de septiembre.

En sus primeros amistosos tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Brasil visitará a Australia el 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane, y el 3 de octubre enfrentará a India en Calcuta. EFE

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