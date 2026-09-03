Madrid desplegará cinco lanzaderas gratuitas de EMT y reforzará Metro y Cercanías para el GP de España

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El Ayuntamiento de Madrid ha avanzado el dispositivo especial de movilidad con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1, que incluirá cinco lanzaderas gratuitas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), refuerzos en Metro y Cercanías y restricciones al tráfico en el entorno de Ifema Madrid.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sido el encargado de presentar este jueves el plan en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha explicado que se espera la asistencia de alrededor de 345.000 personas durante los tres días de celebración del Gran Premio.

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El circuito contará con 23 puntos de acceso distribuidos a lo largo de todo su perímetro. Las restricciones especiales al tráfico se aplicarán entre el 10 y el 14 de septiembre, aunque los cortes principales coincidirán con los días de celebración del evento, el 11, 12 y 13 de septiembre.

Estas medidas afectarán especialmente al barrio de Las Cárcavas, al sector terciario y de oficinas situado al sur de Ifema y a los hoteles, restaurantes y establecimientos próximos al recinto, según ha indicado el delegado.

En el caso de las oficinas, el Ayuntamiento recomienda fomentar el teletrabajo durante esos días debido a las restricciones de acceso, movilidad peatonal y estacionamiento.

Podrán acceder a las zonas restringidas los residentes --que dispondrán de un distintivo para sus vehículos-- y las personas que acrediten una reserva hotelera en la zona, así como quienes deban acudir a su puesto de trabajo y dispongan de aparcamiento privado en sus oficinas. El resto de la circulación quedará restringida.

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REFUERZO DE LAS LÍNEAS 8, 4 Y 5 DE METRO

En el marco del evento, la Comunidad de Madrid reforzará las líneas 8, 4 y 5 de Metro de Madrid. La línea 8, principal conexión con Ifema Madrid y el aeropuerto, incrementará su capacidad hasta un 50%, lo que permitirá transportar aproximadamente a 21.000 viajeros por hora.

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también reforzará sus servicios de Cercanías a través de la estación de Valdebebas hasta alcanzar una capacidad estimada de 10.000 viajeros por hora, según ha apuntado Carabante.

Por su parte, la EMT aumentará la oferta de las líneas que circulan por el entorno y habilitará cinco lanzaderas gratuitas. Una de ellas conectará las zonas norte y sur del circuito, a ambos lados de la M-11.

Las otras cuatro lanzaderas partirán del estadio Riyadh Air Metropolitano, cuyo estacionamiento funcionará como aparcamiento disuasorio; Canillejas, donde existe conexión con la red de Metro y otros servicios de transporte; Plaza de Castilla, y Avenida de América.

Carabante ha destacado que este dispositivo permitirá responder a la mayor demanda prevista durante las horas punta de entrada y salida del circuito y ha recomendado a los asistentes desplazarse en transporte público.

CERCA DE 11.854 PLAZAS PARA VEHÍCULOS PRIVADOS

El plan contempla también cerca de 11.854 plazas de estacionamiento para vehículos privados distribuidas entre Ifema y distintos puntos del entorno, como el aparcamiento del parque Juan Carlos I, el estadio Metropolitano y la Ciudad Real Madrid.

Además, se reservarán 270 plazas para autocares, con el objetivo de facilitar el acceso de los grupos que se desplacen desde otros puntos de España. También se habilitarán zonas específicas para taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC).

El delegado ha subrayado que la celebración del Gran Premio no obligará a cortar la M-11 ni la M-40, que permanecerán abiertas a la circulación durante todo el dispositivo. Las restricciones se concentrarán en las calles y accesos próximos al circuito.

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CORTES POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE

Al margen del dispositivo previsto durante la competición, la instalación y posterior retirada de los elementos temporales del circuito obligará a ocupar distintos viales entre el 15 y el 20 de septiembre.

Los cortes afectan a tramos de Ribera del Sena, entre el número 13, la glorieta de Edimburgo y la M-40; Vía de Dublín, entre la glorieta de Edimburgo, la calle Ariadna y la glorieta de Sintra; y Francisco Umbral, desde Vía de Dublín hasta pasada la glorieta de Pascual Bravo.

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También se producirán afecciones en las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral y Pascual Bravo, así como en algunos de sus accesos. Se mantendrá abierta la entrada a la gasolinera situada junto a la glorieta de Francisco Umbral desde la conexión con la M-11.

Los preparativos modificarán igualmente el recorrido habitual de la línea 171 de la EMT. El Ayuntamiento recomienda consultar los desvíos en la página web de la empresa municipal, utilizar el transporte público y evitar los desplazamientos en vehículo privado por las zonas afectadas.

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