Agencias

La inteligencia danesa acusa a Rusia de preparar sabotaje contra su industria de defensa

Guardar

Copenhague, 3 sep (EFE).- Los servicios de inteligencia daneses (PET) acusaron este jueves a Rusia de preparar actos de sabotaje contra su industria de defensa vinculada con la ayuda militar a Ucrania.

"Se trata de un señalamiento y unos preparativos tan concretos que vemos necesario comunicar el mensaje de que hay una amenaza que debe ser tomada en serio", dijo en una entrevista con el diario Berlingske el jefe de contraespionaje del PET, Emil Græsholm.

PUBLICIDAD

Græsholm enmarcó la amenaza en los planes que supuestamente Rusia tiene contra otras industrias similares en Europa y apuntó, por ejemplo, a que podría tratarse de incendios de fábricas.

El PET acusó a las autoridades rusas de intentar reclutar a "daneses comunes" para realizar tareas para Moscú como averiguar e informar de la seguridad y el acceso a una fábrica o una empresa de defensa en Dinamarca.

Græsholm instó a la industria de defensa danesa a aumentar sus medidas de seguridad.

El PET ya había advertido en 2024 de que se había intensificado la amenaza de actos de sabotaje contra Dinamarca y otros países europeos. EFE

Últimas Noticias

Nepal pide pruebas de sangre a familias para identificar centenares de cuerpos acumulados

Infobae

Alemania examina vínculos del ataque híbrido contra Leipzig con casos en Serbia y Polonia

Infobae

Al menos 5 muertos en una barcaza rescatada al sur de Canarias tras casi un mes en el mar

Infobae

Carlo Costanzia padre se desmarca de Mar Flores tras dejar clara su opinión sobre Terelu Campos: "Claro que son familia"

Carlo Costanzia padre se desmarca de Mar Flores tras dejar clara su opinión sobre Terelu Campos: "Claro que son familia"

El Gobierno francés prolonga las ayudas al carburante por la guerra de Irán

Infobae