Agencias

Kuwait acusa a Irán de nuevos ataques con "misiles y drones" contra el país

Militares y bandera de Kuwait (archivo) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA KUWAIT FUERZAS ARMADAS DE KUWAIT
Militares y bandera de Kuwait (archivo) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA KUWAIT FUERZAS ARMADAS DE KUWAIT
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Las autoridades de Kuwait han asegurado este jueves que sus sistemas de defensa antiaérea están respondiendo a ataques con "misiles y drones" disparados por Irán, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales y sin que Teherán haya reivindicado estos bombardeos.

"Las defensas antiaéreas kuwaitíes están en estos momentos haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles, tras una criminal agresión iraní", ha dicho el Ministerio de Defensa de Kuwait a través de un comunicado publicado en redes sociales.

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Así, ha trasladado a la población que los posibles sonidos de explosiones están causados por "la interceptación por parte de los sistemas de defensa aérea de los ataques hostiles". "Se ruega a todos cumplir con las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes", ha zanjado.

Irán no se ha pronunciado por ahora sobre estas acusaciones, un día después de que Teherán lanzara una oleada de ataques contra intereses de Estados Unidos en Jordania, Irak, Kuwait y Bahréin en respuesta a bombardeos estadounidense que dejaron 18 muertos y cerca de 150 heridos en el país asiático.

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Los intercambios de ataques de los últimos días tienen lugar en medio del estancamiento de las conversaciones mediadas por Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra Irán, que sumió en el conflicto a gran parte de Oriente Próximo.

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