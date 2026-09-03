Fallecidas 80 personas en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

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Las Palmas de Gran Canaria (España), 3 sep (EFE).- Más de 80 personas, entre ellas una bebé, murieron en una embarcación precaria que salió hace 26 días desde Gambia hacia las islas Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur del archipiélago, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo español, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.

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Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cuerpos de los cinco fallecidos, debido al mal estado del mar.

La Guardia Civil ha confirmado a la oenegé española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de septiembre desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.

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Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja española durante su asistencia en tierra que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía. EFE