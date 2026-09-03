Al menos 5 muertos en una barcaza rescatada al sur de Canarias tras casi un mes en el mar

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria (España), 3 sep (EFE).- Salvamento Marítimo de España rescató la madrugada de este jueves a 44 hombres y una mujer en una embarcación precaria en la que había cinco cadáveres que no se pudieron recuperar debido al mal estado del mar.

El rescate tuvo lugar al sur de las islas Canarias (Atlántico), lugar por el que llegan al archipiélago español miles de personas procedentes de la costa africana a través de la llamada ruta canaria de la emigración, una de las más peligrosas del mundo.

PUBLICIDAD

Se teme que el número de víctimas sea mucho mayor porque llevaban 26 días en el mar. EFE