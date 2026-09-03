Carlo Costanzia padre se desmarca de Mar Flores tras dejar clara su opinión sobre Terelu Campos: "Claro que son familia"

03/09/2026 Carlo Costanzia di Costigliole. Horas después de acudir al hospital para conocer a su nieta Tessa, hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Mar Flores intervenía en directo en 'Y ahora Sonsoles' y, al ser preguntada por Terelu Campos, no dudaba en marcar distancias y dejar claro que el nacimiento de la pequeña no le ha hecho cambiar de opinión sobre su 'consuegra'. "Si no ha habido una relación antes no la va a haber ahora. A Terelu la he conocido muy poco y a Alejandra la quiero, es la mujer de mi hijo y que lo gestionen a su manera porque en el fondo no es mi familia, es la de ellos, mi familia es mi hijo, su mujer y mis nietos, y todo lo demás viene en el paquete. Hay que apostar por la paz familiar y el sentido común, no nos vamos a volver locos y no quiere decir que nos vayamos a ir a cenar o a comer" sentenciaba. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Horas después de acudir al hospital para conocer a su nieta Tessa, hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Mar Flores intervenía en directo en 'Y ahora Sonsoles' y, al ser preguntada por Terelu Campos, no dudaba en marcar distancias y dejar claro que el nacimiento de la pequeña no le ha hecho cambiar de opinión sobre su 'consuegra'. "Si no ha habido una relación antes no la va a haber ahora. A Terelu la he conocido muy poco y a Alejandra la quiero, es la mujer de mi hijo y que lo gestionen a su manera porque en el fondo no es mi familia, es la de ellos, mi familia es mi hijo, su mujer y mis nietos, y todo lo demás viene en el paquete. Hay que apostar por la paz familiar y el sentido común, no nos vamos a volver locos y no quiere decir que nos vayamos a ir a cenar o a comer" sentenciaba.

Lejos de molestarse, aunque sí ha reconocido que lo de llamarla "paquete" podría haberlo expresado de otra manera, la colaboradora le respondía rotunda en 'De lunes a viernes' asegurando que para ella Carlo no es solo la pareja de su hija y el padre de sus nietos sino "mi familia, pero cada uno decide y elige en la vida quien forma parte de su familia. Yo no concibo decir que Carlo es el marido de mi hija y no mi familia". "Mi hija se ha ganado a pulso muchas cosas y entre otras que se considere familia de la familia de su pareja" defendía.

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Una nueva muestra de que ni siquiera la llegada al mundo de la pequeña Tessa va a hacer que Mar acerque posturas con Terelu, y tras la que el padre de Carlo, Carlo Costanzia di Costigliole -que sin embargo sí se lleva muy bien con su 'consuegra'- se ha desmarcado tajante de su exmujer: "No me interesa, y aunque me interesara, no lo comento. Pero para mí ¡claro que son familia! Faltaría más, siempre lo serán" ha asegurado.

Volcado en ayudar a su hijo y su nuera en sus primeros días en casa como familia de 4 tras el nacimiento de su niña, el italiano ha revelado que la pareja está "muy bien" y que todo está yendo "fantástico", afirmando que lo que está haciendo él -encargándose de los recados, comprando comida o echando una mano a Alejandra y Carlo para cuidar de Carlo Jr. y de la pequeña Tessa- "es lo normal, nada extraordinario".

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