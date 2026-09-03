Nepal pide pruebas de sangre a familias para identificar centenares de cuerpos acumulados

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Katmandú, 3 sep (EFE).- La Policía de Nepal solicitó este jueves muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos más de una semana después de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y centro del país.

"Se solicita a un familiar de primer grado, ya sea padre, madre, hijo o hija, de una persona desaparecida que proporcione una muestra de sangre fresca para la elaboración de perfiles de ADN y su posterior comparación", señaló el aviso público emitido por las autoridades nepalíes.

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Según el último informe de la Autoridad de Desastres (NDRRMA) nepalí, sólo 95 cuerpos de los más de 1.200 recuperados desde el miércoles han podido ser entregados a sus familias.

La Policía nepalí y las autoridades de búsqueda y rescate desplegadas en la zona, que suman más de 15.000 efectivos, añaden cada día nuevas cifras de cuerpos hallados que todavía se encontraban en el lodo, principalmente en la zona baja del río, donde la fuerza del agua arrastró la mayoría de cadáveres.

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El balance total de muertos contabilizados en China y Nepal suma este jueves más de 1.250 personas, aunque fijar una cifra exacta de víctimas mortales resulta cada vez más complejo en una crisis que suma miles de desaparecidos y en la que las autoridades incluyen conteo de restos humanos separados que pueden duplicar víctimas.

La lista de personas que siguen sin ser localizadas, que ya supera las 4.750, incluye a por lo menos 601 extranjeros, entre ellos dos españoles, según confirmaron el martes a EFE fuentes oficiales.

Por su parte, el Gobierno de la región del Tíbet (China) informó en una rueda de prensa ayer de que las cifras en el condado de Gyirong, sitúan en 21 los fallecidos y en 541 las personas todavía sin localizar, de las cuales 261 son extranjeras.

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La riada, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó, según los informes, una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli. EFE

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