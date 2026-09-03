ELN se atribuye atentado contra estación policial que dejó un muerto en noreste colombiano

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Bogotá, 2 sep (EFE).- La guerrilla del ELN se atribuyó este miércoles el atentado con coche bomba contra una estación policial en el municipio colombiano de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander (noreste), perpetrado el lunes en respuesta a la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.

"Informamos que el día 31 de agosto, a las 11:07 de la noche, un comando urbano del (Ejército de Liberación Nacional) ELN, atacó bajo la modalidad de vehículo con explosivos la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Norte de Santander", indicó la guerrilla en un comunicado.

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El atentado perpetrado con un coche bomba causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados, y dejó una persona muerta y once heridas, dos de ellas policías.

La onda de la explosión causó además daños en varios locales comerciales y en viviendas ubicadas en la avenida principal de Los Patios.

"De La Espriella cerró toda posibilidad de seguir buscando una solución política y negociada al conflicto armado en Colombia", añadió el ELN, en referencia a que el nuevo Gobierno, que asumió el pasado 7 de agosto, dio por terminada la política de 'paz total' del ejecutivo de Gustavo Petro.

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De la Espriella, quien prometió "mano dura" contra los grupos armados ilegales, afirmó este miércoles que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza".

"Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo, lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado", expresó el mandatario durante la inauguración de la Reunión de Alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE