El delantero colchonero Carlos Martín se va cedido esta temporada al Hajduk Split

Guardar

El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo con el Hajduk Split para cederle al delantero español Carlos Martín, de 24 años, para lo que resta de esta temporada 2026-27, tras no haberse hecho un sitio en el equipo madrileño a las órdenes de su entrenador Diego Pablo Simeone.

"El delantero madrileño, que llegó a nuestra Academia en 2008, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva. Carlos Martín debutó con el primer equipo rojiblanco en 2021 ante Osasuna y, desde entonces, ha disputado nueve partidos oficiales", indicó la entidad colchonera este jueves de madrugada en su página web.

PUBLICIDAD

"Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte a Carlos en este nuevo desafío profesional", concluyó la breve nota de prensa, al respecto de un jugador que lleva varios veranos seguidos haciendo la pretemporada del 'Cholo' Simeone, pero sin entrar en sus planes.

No en vano, el curso 2023-24 lo pasó cedido en el CD Mirandés, el 2024-25 militó cedido en el Deportivo Alavés y el 2025-26 recaló a préstamo en el Rayo Vallecano para la segunda mitad de dicha temporada porque en los primeros meses de competición no había jugado casi nada.

PUBLICIDAD