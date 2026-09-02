Libro Beige de la Fed indica que la economía de EEUU se mostró resiliente en julio-agosto

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Washington, 2 sep (EFE).- El Libro Beige de la Reserva Federal publicado este miércoles revela que la economía estadounidense se mostró resiliente en julio y agosto y creció moderadamente gracias a la inversión en inteligencia artificial (IA) o a un consumo que se mantuvo robusto pese a la inflación en un momento marcado por una creciente incertidumbre global.

El documento, que se publica ocho veces al año, indica que la actividad creció "en un rango de leve a moderado" desde principios de julio en diez de los 12 distritos de la Reserva Federal, mientras que el gasto de los consumidores aumentó ligeramente.

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La Fed asegura que, en todo caso, se ha percibido una "mayor sensibilidad" hacia la subida de precios en un momento en que la inflación se sigue situando por encima del 3 % en EE.UU.

El reporte sobre la fortaleza que está mostrando la economía estadounidense llega en un momento de incertidumbre en torno a la continuidad de la guerra de Irán, a una futura subida de tipos por parte de la propia Reserva Federal o a los crecientes volúmenes de deuda en Estados Unidos y otras economías avanzadas.

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En concreto, el Libro Beige destaca que la demanda para los viajes aéreos se mantuvo alta pese al encarecimiento de los combustibles, aunque por otra parte las ventas de automóviles se mantuvieron "mayormente contenidas".

"Las presiones sobre los costos de los insumos fueron notablemente elevadas en los sectores de manufactura y construcción" con alzas generalizados en los precios de la energía, el transporte y las materias primas, especialmente metales y productos petroquímicos, indica el texto.

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A su vez, la actividad manufacturera repuntó en la mayoría del país, principalmente por la persistente fortaleza de la actividad en el sector de la defensa y en todo lo relacionado con los centros de datos y la IA.

La Reserva Federal señaló también que en verano las condiciones financieras "mejoraron ligeramente, ya que los volúmenes de préstamos se mantuvieron sólidos o aumentaron en la mayoría de los distritos".

El empleo "aumentó muy ligeramente", con una demanda "sólida" principalmente en manufactura, construcción y algunos servicios, mientras que el sector minorista y el de hostelería experimentaron una disminución en la demanda de mano de obra.

Asimismo, la Fed advirtió "tanto efectos positivos como negativos" que está teniendo la IA sobre la demanda laboral.

Por un lado, el Libro Beige establece que el crecimiento del sector está aumentando la presión sobre la contratación y los salarios del personal técnico especializado, y a su vez reduciendo o conteniendo la demanda en lo que respecta a puestos de nivel inicial y en áreas administrativas. EFE

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