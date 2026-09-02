Caso Cerimedo pone en la mira vínculos con gobiernos y campañas de la derecha suramericana

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Redacción América, 2 sep (EFE).- La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo ha abierto un frente político que trasciende las investigaciones judiciales que enfrenta en ese país y alcanza a Argentina, Chile y Perú, donde han surgido cuestionamientos y desmentidos sobre su relación con campañas electorales y entornos presidenciales.

Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia por una investigación por tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada y operadora política boliviana Nadia Beller, además de enfrentar otros procesos por presunto enriquecimiento ilícito y violencia familiar y doméstica.

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Sin embargo, el caso ha tenido repercusiones más allá de Bolivia y ha puesto nuevamente sobre la mesa la relación del consultor argentino con dirigentes, campañas y gobiernos de la región.

En Argentina, el Gobierno de Javier Milei reconoció que Cerimedo tuvo participación en la campaña presidencial de 2023 y admitió que ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024.

La semana pasada, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, afirmó que Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023, pero reconoció que el consultor mantuvo reuniones en la sede del Ejecutivo después de la llegada del mandatario al poder.

Ravier aseguró que esas reuniones no fueron con Milei y señaló que terminaron con la salida de Cerimedo del Gobierno.

Los registros de acceso a la Casa Rosada muestran que varias de sus visitas fueron autorizadas por funcionarios del entorno presidencial y que, en distintas ocasiones, figuró como visitante de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

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Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación de Milei durante la campaña presidencial de 2023.

En Bolivia, donde se concentran las investigaciones judiciales contra el consultor, también han surgido cuestionamientos sobre su relación con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

La semana pasada, el mandatario reconoció que Cerimedo colaboró en su campaña para la segunda vuelta presidencial de 2025 y al inicio de su Gobierno, aunque aseguró que nunca tuvo autorización para representar al Ejecutivo o a su familia y que no existió un contrato ni una relación de trabajo directa.

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Cerimedo, por su parte, admitió tener una amistad con Paz y sostuvo que su trabajo fue "colaborativo", sin haber sido funcionario ni haber tenido influencia sobre el Gobierno o sus ministros.

Sus detractores, entre ellos el expresidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara, han asegurado, sin embargo, que fue asesor personal del mandatario.

Este martes, Lara presentó una denuncia penal contra la primera dama, María Elena Urquidi, y Cerimedo por supuestos delitos como tráfico de influencias y uso indebido de influencias, basada en un audio no verificado en el que presuntamente ambos hablan sobre posibles cambios de autoridades.

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La autenticidad de la grabación fue cuestionada por la propia Beller, quien aseguró que las voces no corresponden a Cerimedo ni a Urquidi.

El Congreso aprobó este miércoles la conformación de una comisión investigadora para esclarecer eventuales conexiones entre Cerimedo y el entorno del presidente José Antonio Kast en el marco del uso de bots en campañas políticas.

La comisión tendrá un plazo de sesenta días para elaborar un informe sobre el conocimiento, detección y uso de bots u otras herramientas de manipulación digital desde 2020.

Las acusaciones contra el entorno de Kast y sus equipos por el uso de bots no son nuevas. En 2025, durante la campaña presidencial, un grupo de parlamentarios presentó una denuncia sobre la existencia de presuntas redes coordinadas de desinformación.

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La detención de Cerimedo también coincidió con el hallazgo de una "mini granja de bots" durante allanamientos a viviendas ocupadas por el consultor. El 20 de agosto, el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que esa infraestructura fue confiscada.

En Perú, la repercusión del caso llevó este miércoles a la presidenta Keiko Fujimori a negar públicamente cualquier relación con el consultor argentino.

Fujimori afirmó que no tiene ni ha tenido una relación personal o laboral con Cerimedo, aseguró que nunca mantuvo comunicación con él y negó conocer al consultor, al tiempo que dijo desconocer el motivo de su presencia en Lima.

La declaración se produjo después de que se conociera que Cerimedo viajó a Lima el 27 de julio y permaneció en la capital hasta el 28 de julio, día de la juramentación de Fujimori como presidenta.

El diario La República recogió además declaraciones de Beller, quien aseguró que Cerimedo sostuvo reuniones con una mujer integrante del equipo de campaña de Fujimori y que el vínculo con ese entorno había comenzado el año pasado.

La actividad de Cerimedo también ha tenido repercusiones en Brasil. En noviembre de 2024, la Corte Suprema levantó el secreto sumarial de una investigación sobre una presunta trama para impedir la investidura del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la que el consultor argentino fue mencionado por la difusión de noticias falsas sobre las elecciones brasileñas de 2022.

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Cerimedo negó entonces cualquier relación con la trama y afirmó a EFE que su inclusión en la investigación obedecía a sus publicaciones en redes sociales sobre supuestas irregularidades en esos comicios. EFE

(foto)