ONG de Túnez expresa su "preocupación" por el aumento de muertes de presos en las cárceles

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Túnez, 2 sep (EFE).- La Organización Contra la Tortura de Túnez (OCTT) expresó este miércoles su "preocupación" por el aumento de las muertes de presos en cárceles o salas de urgencias durante el verano, "debido a la ola de calor extrema, el hacinamiento y la limitada atención médica".

Según informó la organización en un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, recibió información de familiares y abogados de "varios" encarcelados -cuyo número no precisó- que confirmaron los decesos.

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Ante esta "grave" situación, la OCTT solicitó a las autoridades que adopten "medidas urgentes y adecuadas" para abordar en las prisiones los efectos del calor extremo -de hasta 47 grados en la capital y 49 en el interior durante los meses de julio y agosto-, mediante la revisión de la infraestructura y el mantenimiento necesario.

Asimismo, instó a reducir el hacinamiento carcelario mediante la liberación de los "presos políticos" y reos condenados por delitos menores, tanto en prisión preventiva como ya sentenciados, así como de personas mayores y enfermos crónicos.

Pidió también reducir el uso del encarcelamiento y promover penas alternativas, como el servicio comunitario, las multas y el control electrónico, y facilitar a organizaciones de derechos humanos el acceso a información y seguimiento de las condiciones de los presos "con el fin de prevenir las violaciones".

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Además, expresó que "la privación de libertad no debe conducir a la privación de otros derechos fundamentales, incluido el derecho a la atención" y advirtió que "un deterioro en las condiciones de detención puede afectar a la integridad física, la dignidad, la salud y la vida de los encarcelados".

Pese a las numerosas informaciones difundidas durante las últimas semanas, relativas a "decenas de fallecimientos" en los centros de reclusión, el Gobierno tunecino no facilitó información oficial al respeto ni se pronunció ante las solicitudes de organizaciones de la sociedad civil sobre el asunto. EFE

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