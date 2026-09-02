El funeral del director de Inteligencia de Ecuador fallecido en Kenia será privado

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Guayaquil (Ecuador), 2 sep (EFE).- El funeral del director de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, fallecidos el 19 de agosto en un accidente de helicóptero en Kenia, será privado, pese a que el presidente, Daniel Noboa, ordenó que se realice una ceremonia de Estado, según informó este miércoles la Presidencia.

Sensi-Contugi y Hollihan murieron en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrelló en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe.

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Noboa estaba en una visita oficial en China cuando se enteró del fallecimiento de su amigo y uno de sus funcionarios de mayor confianza, y de su esposa, y decretó tres días de duelo nacional.

Además, ordenó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Defensa y el de Interior coordinen con los familiares de la pareja la organización de un funeral de Estado.

Posteriormente decidió cancelar la visita que tenía previsto realizar a Vietnam, como parte de su gira por Asia, para volver a Ecuador y estar presente en el funeral.

Sin embargo, la Presidencia señaló este miércoles que los familiares han pedido que la llegada de los restos al país, la velación y posterior entierro se realice de manera privada, únicamente con la presencia de sus seres queridos y de las personas más cercanas.

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Está previsto que los restos de la pareja lleguen al país este miércoles, de acuerdo a medios locales; y el entierro se realizará el jueves en un cementerio del municipio de Daule, vecino de Guayaquil, según adelantó el martes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, en una entrevista radial.

Sensi-Contugi, de 44 años, dirigía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde enero de 2024 y también tuvo un breve paso por el Ministerio de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año. EFE