Correa ve en las urnas su ruta de regreso a Ecuador entre presiones políticas y judiciales

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Ciudad de México, 2 sep (EFE).- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó este miércoles que la ruta para “recuperar la patria” pasa por volver a ganar elecciones, aunque aseguró que su prioridad no es regresar personalmente a la Presidencia, en medio de lo que denuncia como una operación política para vincularlo con el narcotráfico y cerrarle el camino de retorno a Ecuador.

“La prioridad no es que yo regrese al poder, la prioridad es recuperar la patria”, dijo Correa en una entrevista con EFE en Ciudad de México, al afirmar que el primer paso para lograr este cometido es “ganar las elecciones”.

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El exmandatario, que gobernó entre 2007 y 2017, sostuvo que existe una estrategia para presionar a delincuentes o personas vinculadas a su movimiento a fin de que lo acusen de recibir recursos del narcotráfico.

Según Correa, ese mecanismo forma parte de una ofensiva de la derecha latinoamericana y “está coordinado desde el norte”, una acusación que extendió a las persecuciones judiciales que, a su juicio, han sufrido dirigentes como el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y los expresidentes de Bolivia, Evo Morales (2006-2019); de Argentina, Cristina Fernández (2007-2015), y Colombia, Gustavo Petro (2022-2026).

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Correa, de 63 años, vinculó esa estrategia con el reciente encarcelamiento de José Serrano, su exministro del Interior, a quien calificó como un antiguo colaborador que después lo “traicionó”, pero rechazó la acusación que lo relaciona con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y la calificó de “ridícula” y "cantinflesca".

También, interpretó como una amenaza política el mensaje del presidente, Daniel Noboa, tras la llegada de Serrano a Ecuador, en el que escribió dirigido a Correa: “Ya mismo te toca a ti”.

El expresidente afirmó que tiene asilo político en Bélgica y sostuvo que cinco países le concedieron protección, además de asegurar que Interpol ha rechazado numerosas solicitudes de alerta roja relacionadas con su caso, con lo que, aseguró, ha demostrado que existe una persecución política en su contra.

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Sobre su condena en el caso Sobornos, Correa volvió a denunciar persecución judicial y aseguró que fue sentenciado sin pruebas.

También, criticón a Lenín Moreno (2017-2021), quien llegó a la Presidencia ecuatoriana respaldado por su movimiento y después rompió con él.

Correa lo acusó de traicionar el programa con el que fue elegido, perseguir a antiguos compañeros y promover acusaciones de corrupción contra su Gobierno.

Tras la reciente condena de Moreno, Correa sostuvo que se demostró que su antiguo vicepresidente era corrupto y sugirió que Estados Unidos pudo conocer esa situación y utilizarla para favorecer su ruptura política.

Pese al panorama, Correa insistió en que su proyecto no renunciará a recuperar el poder político y afirmó que Ecuador atraviesa una “dictadura” que, según él, obstaculiza la participación electoral de su movimiento en próximas elecciones locales de Ecuador, donde su partido, la Revolución Ciudadana (RC) ha sido suspendido a solicitud de la Fiscalía por una investigación por presunta financiación irregular de sus últimas campañas electorales. EFE

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(foto)(video)