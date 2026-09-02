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UAG y CEPRIJA fortalecen alianza para la enseñanza del Derecho

PR Newswire

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GUADALAJARA, México, 2 de septiembre de 2026

· Ambas instituciones firman un convenio en el Centro de Formación y Excelencia Directiva de la UAG para promover preparar mejor a los alumnos para dar respuesta a nuevos desafíos en esta área

GUADALAJARA, México, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y el Centro de Preparación Integral en Materia Jurídica y Administrativa (CEPRIJA) realizaron una firma de convenio.

El acuerdo se firmó en el Campus Internacional de la UAG y asistieron representantes de ambas instituciones. La alianza permitirá crear diplomados, cursos, talleres, certificaciones, conferencias y nuevos proyectos de formación, sumando la experiencia y fortalezas de ambas instituciones.

El Dr. Guillermo Cambero Quezada, Director de Posgrados en Derecho y Dirección Empresarial, en la reunión aseguró que este convenio responde a las exigencias actuales del ámbito legal, por lo que señaló los motivos de esta firma de colaboración que será fortalecer y asegurar:

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1.- Actualización legal constante: La abogacía se ha vuelto técnica, compleja y globalizada; los profesionales requieren capacitación continua para enfrentar la incertidumbre jurídica.

2.- Respuesta a desafíos de educación superior: Las universidades deben adaptar planes de estudio, adoptar esquemas de educación dual y prepararse ante tecnologías como la inteligencia artificial; las alianzas fortalecen la oferta educativa.

3.- Integración de teoría y práctica: La combinación de conocimiento académico con experiencia real permite ofrecer programas más oportunos, pertinentes e inmediatamente aplicables.

4.- Transmisión de valores humanistas: Ambas instituciones coinciden en la necesidad de educar con ética, responsabilidad social y enfoque humanizado.

5.- Fortaleza de las alianzas: La colaboración profunda entre organismos protege, impulsa crecimiento y garantiza la trascendencia institucional frente a los futuros desafíos.

Desafíos del Derecho

En la firma estuvo presente el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG quien aprovechó para reflexionar sobre los desafíos actuales de la educación superior, tales como el cuestionamiento de la pertinencia de los programas educativos.

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Señaló que esta alianza con CEPRIJA es una oportunidad valiosa porque combina el conocimiento académico con la experiencia real, fomentando tanto el pensamiento crítico como los valores humanistas en los estudiantes, por lo que sintetizó la filosofía del convenio y el papel de la práctica en la formación académica.

"Primero, generar a nuestros alumnos un pensamiento crítico. Y eso no solamente se logra con conocimiento, se logra con experiencia. De tal manera que si nosotros podemos acercar a nuestros alumnos al conocimiento les va a permitir, sin duda, tener mucha más capacidad de interpretación, pero si los acercamos a la experiencia les vamos a agregar un contenido mucho más importante", dijo.

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Por otro lado, la Dra. Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Rectora de CEPRIJA, definió a CEPRIJA como una institución comprometida con una educación, especializada, humanizada y expresó su deseo de que esta alianza rinda frutos prácticos a largo plazo.

"No queremos que esta firma se quede en una fotografía o en un documento institucional, queremos que se convierta en proyectos, en aulas, en profesionales comprometidos con una sociedad", apuntó.

Lic. Luis G. Cerda Herrera, Director del Centro de Formación y Excelencia Directiva de la UAG, explicó que las relaciones y la colaboración profunda son la base para el crecimiento y la supervivencia en tiempos de incertidumbre, asegurando la trascendencia de la marca UAG a través de la unión con profesionales consolidados.

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Al concluir, se tuvo la firma de convenio y la toma de fotografía del recuerdo.

En la firma de convenio estuvieron presentes por parte de la UAG la Dra. Karina Aguilar Moreno, Decano del Centro de Formación, Desarrollo y Excelencia Directiva. Por parte de CEPRIJA, el Lic. Federico Emmanuel Hernández Ventura, Secretario General; Lic. Federico Hernández Corona, Presidente del Consejo Directivo; y el Mtro. Carlos Enrique Hernández Ventura, Director Académico.

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Con esta firma de convenio, la UAG demuestra su compromiso de ir más allá de la educación tradicional en Derecho y reafirma su vocación de formar profesionales integrales que contribuyan a una sociedad más justa y preparada para los retos del futuro.

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FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara