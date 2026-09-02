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España evacua a cinco soldados ucranianos heridos para tratarlos en hospitales madrileños

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El Ministerio de Sanidad, en coordinación con Protección Civil, ha evacuado a cinco soldados ucranianos heridos con quemaduras leves durante la guerra contra Rusia y los ha trasladado a España para su tratamiento en hospitales de la Comunidad de Madrid.

Los pacientes han aterrizado este miércoles en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde han sido recibidos por personal del Ministerio de Sanidad. Tres de ellos han sido trasladados en ambulancia al Hospital Universitario La Paz y los otros dos al Hospital Universitario de Getafe.

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La operación ha sido coordinada por el Ministerio de Sanidad y Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

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