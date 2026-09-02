Agencias

Jordà (Open Cosmos) ve un "momento decisivo" para la industria espacial europea y pide más ambición a España

Imagen GFVPE3PDZJENPEM2HYRGMX43LI
Guardar

El fundador y CEO de Open Cosmos, Rafel Jordà Siquier, ha apuntado este miércoles que la industria espacial europea está viviendo un "momento decisivo" y ha pedido más ambición, colaboración y continuidad a España para poder competir con potencias como Estados Unidos y China.

"Europa se encuentra en un momento decisivo y debe apoyarse en empresas innovadoras con capacidad de crecimiento, como Open Cosmos, aunque, si queremos ofrecer una alternativa viable, debemos ser capaces de movilizar inversiones y recursos a mayor escala", ha analizado.

PUBLICIDAD

"En Europa hay una clara escasez de lanzadores que nos obliga a buscar alternativas fuera del continente para desplegar nuestros satélites", ha añadido Jordà, quien considera "fundamental" seguir impulsando inversiones en capacidades de lanzamiento y en el conjunto de la cadena de valor espacial con el fin de reforzar la autonomía estratégica europea y garantizar el crecimiento del sector a largo plazo.

Asimismo, ha tildado de "esencial" que Europa impulse el crecimiento de empresas innovadoras y de alto potencial para reforzar su competitividad global y su soberanía tecnológica, en declaraciones realizadas durante la mesa redonda 'El espacio como motor de crecimiento económico', de la 40ª edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic, celebrada en Santander.

PUBLICIDAD

En cuanto a España, Jordà Siquier celebra que el país está haciendo "una apuesta muy positiva" por el sector espacial, pero pide "ser más ambiciosos y acelerar el desarrollo de una industria espacial sólida, innovadora y con vocación global" para tratar de competir con "líderes mundiales" como Estados Unidos o China.

Para ello, reclama colaboración dentro del ecosistema y continuidad: "Estamos viendo cómo una industria relativamente joven se está reinventando y abre cada vez más oportunidades para empresas, talento y nuevos líderes tecnológicos; ahora necesitamos continuidad, años de ejecución y una visión compartida".

En esa línea, el consejero delegado de Open Cosmos concluye: "Debemos unir fuerzas, fomentar la colaboración entre empresas, instituciones y centros de conocimiento y seguir construyendo capacidades para que España pueda competir y liderar a nivel global".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

UAG y CEPRIJA fortalecen alianza para la enseñanza del Derecho

Infobae

España evacua a cinco soldados ucranianos heridos para tratarlos en hospitales madrileños

España evacua a cinco soldados ucranianos heridos para tratarlos en hospitales madrileños

Irán incauta un buque con 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico

Irán incauta un buque con 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico

Brennan indiscutible rey del esprint, Mas sigue al mando

Infobae

Los Veintisiete sopesan endurecer los visados a turistas rusos en respuesta al ataque de Moscú en Leipzig

Los Veintisiete sopesan endurecer los visados a turistas rusos en respuesta al ataque de Moscú en Leipzig