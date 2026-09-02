Jordà (Open Cosmos) ve un "momento decisivo" para la industria espacial europea y pide más ambición a España

Guardar

El fundador y CEO de Open Cosmos, Rafel Jordà Siquier, ha apuntado este miércoles que la industria espacial europea está viviendo un "momento decisivo" y ha pedido más ambición, colaboración y continuidad a España para poder competir con potencias como Estados Unidos y China.

"Europa se encuentra en un momento decisivo y debe apoyarse en empresas innovadoras con capacidad de crecimiento, como Open Cosmos, aunque, si queremos ofrecer una alternativa viable, debemos ser capaces de movilizar inversiones y recursos a mayor escala", ha analizado.

PUBLICIDAD

"En Europa hay una clara escasez de lanzadores que nos obliga a buscar alternativas fuera del continente para desplegar nuestros satélites", ha añadido Jordà, quien considera "fundamental" seguir impulsando inversiones en capacidades de lanzamiento y en el conjunto de la cadena de valor espacial con el fin de reforzar la autonomía estratégica europea y garantizar el crecimiento del sector a largo plazo.

Asimismo, ha tildado de "esencial" que Europa impulse el crecimiento de empresas innovadoras y de alto potencial para reforzar su competitividad global y su soberanía tecnológica, en declaraciones realizadas durante la mesa redonda 'El espacio como motor de crecimiento económico', de la 40ª edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic, celebrada en Santander.

PUBLICIDAD

En cuanto a España, Jordà Siquier celebra que el país está haciendo "una apuesta muy positiva" por el sector espacial, pero pide "ser más ambiciosos y acelerar el desarrollo de una industria espacial sólida, innovadora y con vocación global" para tratar de competir con "líderes mundiales" como Estados Unidos o China.

Para ello, reclama colaboración dentro del ecosistema y continuidad: "Estamos viendo cómo una industria relativamente joven se está reinventando y abre cada vez más oportunidades para empresas, talento y nuevos líderes tecnológicos; ahora necesitamos continuidad, años de ejecución y una visión compartida".

PUBLICIDAD

En esa línea, el consejero delegado de Open Cosmos concluye: "Debemos unir fuerzas, fomentar la colaboración entre empresas, instituciones y centros de conocimiento y seguir construyendo capacidades para que España pueda competir y liderar a nivel global".