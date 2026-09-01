Un adolescente se declara culpable de planear un atentado en Sídney inspirado en el EI

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Sídney (Australia), 1 sep (EFE).- Un adolescente australiano se declaró este martes culpable de haber preparado un posible atentado en Sídney inspirado en el grupo terrorista Estado Islámico (EI), tras haberse radicalizado a través de contenidos difundidos en redes sociales, según informaron fuentes judiciales.

El joven, detenido en agosto de 2024, cuando tenía 14 años, y cuya identidad no ha sido divulgada, reconoció ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, haber realizado actos preparatorios para un ataque terrorista.

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La investigación determinó que había estudiado posibles objetivos y métodos para llevar a cabo un atentado con explosivos.

El tribunal escuchó este martes que el adolescente comenzó a consumir material extremista en la plataforma TikTok a principios de 2024 y que posteriormente accedió a contenidos cada vez más violentos, además de haber hablado con otras personas sobre posibles lugares para atacar, entre ellos la Ópera de Sídney y la maratón de la ciudad, a través de la aplicación de mensajería Telegram.

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Los investigadores encontraron más de 40 vídeos de contenido extremista en su ordenador, mientras que el joven reconoció que había considerado la posibilidad de cometer un atentado, aunque aseguró que no llegó a adquirir los materiales necesarios para fabricar una bomba.

Durante la vista, afirmó que actualmente está "desradicalizado", describió al EI como una organización "absolutamente horrible" y expresó su arrepentimiento.

El menor permanece en libertad bajo fianza, reside con sus padres y recibe educación en casa, mientras espera su sentencia, prevista para el próximo mes.

El caso vuelve a poner el foco en la radicalización de menores a través de contenidos disponibles en Internet y se conoce meses después del atentado terrorista perpetrado el pasado diciembre en la playa de Bondi (Sídney), uno de los episodios de violencia extremista más graves registrados en Australia en los últimos años.

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El 14 de diciembre de 2025, dos hombres -padre e hijo- abrieron fuego contra los asistentes a una celebración judía de Janucá en un parque de Bondi, matando a 15 personas e hiriendo a decenas.

Las autoridades australianas calificaron el ataque de terrorista y señalaron que existían indicios de que estaba inspirado en el EI. EFE