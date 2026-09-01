Rusia reitera llamamiento a diplomáticos extranjeros a abandonar Kiev en medio de escalada

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Moscú, 1 sep (EFE).- Rusia volvió a llamar este martes a los diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev en el marco de la escalada del conflicto ucraniano y los ataques cada vez más intensos de las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania.

"Quiero recordar que la recomendación hecha a todo el cuerpo diplomático y los ciudadanos extranjeros en Kiev de evacuarse debido a los sistemáticos y consecuentes ataques de las Fuerzas Armadas contra la infraestructura militar de Ucrania no pierden, sino por el contrario, adquieren más vigencia", aseveró en rueda de prensa la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

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La primera advertencia de este tipo fue hecha en vísperas del 9 de mayo, cuando Exteriores alertó de un "inevitable ataque de represalia" en caso de que Kiev atacase Moscú el día del desfile militar con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Entonces, también llamó a los diplomáticos extranjeros a abandonar con urgencia la capital ucraniana.

A fines de mayo el mando militar ruso anunció una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev, información que fue transmitida por el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, a su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

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En esa ocasión el ministro ruso también llamó la atención sobre la recomendación de Exteriores del país sobre la evacuación de diplomáticos y otros extranjeros de Kiev.

Rusia ha intensificado durante las últimas semanas sus ataques contra la capital ucraniana, lo que ha costado la vida a decenas de civiles, mientras el domingo el Ministerio de Defensa ruso adelantó que se prepara para iniciar una campaña de ataques contra instalaciones energéticas en Ucrania. EFE

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