De la emoción de la Familia Real, al protagonismo de Marius Borg en el desgarrador traslado del féretro del Rey Harald

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Mientras Noruega continúa de luto llorando la muerte del que ha sido su Rey durante los últimos 35 años, Harald V, el pasado 28 de agosto a los 89 años, continúan los actos solemnes antes del funeral de Estado que se celebrará en su memoria el miércoles 9 de septiembre en la Catedral de Oslo. Antes de esta despedida multitudinaria que estará oficiada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, y a la que está previsto que acudan representantes de todas las Casas Reales -con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia confirmada- serán sus súbditos los que podrán dar su último adiós al Monarca durante los próximos días en la Capilla del Palacio Real.

Ha sido este lunes cuando, tras la misa que se celebró en su honor el domingo en la iglesia de Asker y que ha estado presidida por el Rey Haakon VIII, su madre la Reina Sonia, y sus hijos, la Princesa heredera Ingrid Alexandra y el Príncipe Sverre Magnus, el féretro con los restos mortales del Rey Harald han sido trasladados del Salón Rojo del Palacio Real de Oslo -donde su familia le ha velado en la intimidad durante el fin de semana- a su Capilla, que estará abierta hasta el próximo 8 de septiembre para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan presentar sus respetos al hijo de Olaf V, en el trono desde 1991 hasta el momento de su fallecimiento.

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Un traslado emotivo y sobrecogedor en el que los encargados de acommpañar al féretro han sido el actual Rey; sus hijos; su hermana la Princesa Marta Luisa; y las tres hijas de ésta, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, sorprendiendo e impactando a partes iguales la presencia del hijo de la Reina Mette-Marit, Marius Borg, que cumple condena por más de 30 delitos -entre los que figuran varios de agresión a exparejas y conducta temeraria- en régimen de arresto domiciliario con supervisión electrónica en la residencia Real de Skaugum y ha obtenido un permiso especial de la Justicia para asistir a este acto familiar porque siempre fue como un nieto más para Harald V.

Cerrando la comitiva inmediatamente detrás del féretro -cubierto con la bandera Real- las Reinas Mette-Marit y Sonia, que visiblemente sobrecogidas han caminado por los salones de Palacio con un silencio sepulcral sin soltarse la mano en una imagen de unión y consuelo mutuos en estos durísimos momentos.

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Finalizado este traslado solemne, la Familia Real ha querido agradecer las muestras de respeto hacia Harald V desde su fallecimiento -llegando a concentrarse en los exteriores de Palacio más de 20.000 personas, que han inundado la explanada de ramos de flores- y el Rey Haakon, su mujer, su madre y su hermana Marta Luisa han salido a las puertas portando cada uno una rosa roja en la mano y no han podido contener las lágrimas ante el cariño incondicional de su pueblo en este doloroso trance, acercándose a los ciudadanos para saludarlos entre aplausos y emoción contenida.