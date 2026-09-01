Agencias

Nepal y China cifran en mil los muertos en la riada mientras buscan miles de desaparecidos

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Katmandú, 1 sep (EFE).- El balance conjunto de las autoridades de Nepal y China tras la masiva riada del pasado miércoles en su zona fronteriza supera ya el millar fallecidos, mientras aún se busca a más de 4.000 personas que no han podido ser localizadas, según el último recuento de las autoridades nepalíes.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal elevó este martes a 987 la cifra de cuerpos recuperados en las zonas afectadas, a la vez que rebajó a 3.916 el número de desaparecidos en su territorio tras eliminar a más de 290 personas del recuento que había realizado previamente en las centrales hidroeléctricas. EFE

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