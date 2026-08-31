Cantante argentino Callejero Fino declara tras ser imputado por portación ilegal de arma

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Buenos Aires 31 ago (EFE).- El cantante argentino Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, rindió indagatoria este lunes, tras ser detenido en la víspera por circular en un vehículo sin patente y con una pistola sin identificación, por lo que fue imputado por portación ilegal de arma de guerra.

Según informó a EFE el fiscal a cargo de la investigación, Cosme Irribarren, se trató de una declaración escueta, en la que el cantante refirió que el vehículo no tenía patente puesto que sus productores se la habían quitado para utilizarla en un videoclip, pero no hizo aclaraciones sobre el arma.

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El vocalista, de 27 años, pasó la noche en la comisaría tras haber sido detenido el domingo en la provincia de Buenos Aires.

Alvarenga fue detenido mientras circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente, en la que la Policía encontró una pistola Glock calibre 40, con la numeración de serie borrada y cargada con doce municiones.

Según puntualizó Irribarren, el artista fue imputado por portación ilegal de arma de guerra y supresión de la numeración de registro de la misma.

De acuerdo con medios locales, Callejero Fino se dirigía al momento de su detención al cumpleaños del rapero J Rei, novio de la cantante María Becerra, y con quien colaboró en la canción 'Tu turrito', éxito con más de 346 millones de reproducciones en YouTube.

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La novia del cantante, Jéssica Belén, agradeció -en redes sociales- a los seguidores del artista "los mensajes de cariño y apoyo incondicional" y aseguró que el músico "está bien".

Cuando tenía veinte años, Alvarenga fue condenado a siete años y medio de prisión por robo triplemente calificado, por haber sido cometido con armas, con menores de edad y por haber causado lesiones, según detalló Irribarren.

El fiscal explicó que ese antecedente haría de cumplimiento efectivo la pena por este nuevo delito, que según la legislación argentina puede ser de entre tres años y medio y ocho años de prisión.

En el pasado el cantante se mostró arrepentido de "no tomar buenas decisiones" y "estar con personas con las que no tenía que estar", según expresó en el concurso televisivo 'Bake Off Famosos', en el que participó en 2025.

Callejero Fino es un reconocido cantante y compositor del subgénero urbano RKT, un estilo nacido en Argentina y popularizado por el cantante L-Gante. EFE