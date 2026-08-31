Petro agota los cupos para su charla en la UNAM y acuerda la edición de un libro con FCE

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Ciudad de México, 31 ago (EFE).- El expresidente de Colombia Gustavo Petro inició este lunes una visita a México con el cupo agotado para la conferencia que ofrecerá el miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde -según adelantó- abordará su tesis sobre cómo la robotización asociada a la actual fase de acumulación del capital puede conducir al fascismo.

Se trata de la primera salida internacional de Petro desde que dejó la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto.

“En sólo dos horas se agotaron los cupos para mi conferencia académica en la UNAM de México”, escribió Petro en X, al anunciar que hablará del último capítulo de su libro, ‘Economía política de la crisis climática’, cuya edición en español acordó con el escritor y director de la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II.

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La conferencia magistral, titulada ‘El Capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática’, está prevista para el 2 de septiembre a las 13:30 horas en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, después de que la organización trasladara el acto desde el Auditorio Jorge Carpizo, para atender la demanda.

El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM plantea el encuentro como una discusión sobre la crisis climática como problema económico, social y político, con énfasis en el modelo de desarrollo, la desigualdad, la transición energética, la democracia y el papel del Estado.

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Petro, quien estuvo al frente del Gobierno de Colombia de 2022 a 2026, afirmó que expondrá por qué “la robotización que impone la actual fase de acumulación del capital nos lleva al fascismo”, una idea que enlaza con su discurso sobre los efectos políticos de la transformación tecnológica y económica.

Más temprano, el exmandatario colombiano dio a conocer que se reunió en Ciudad de México con Taibo II, y su esposa Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, con quienes, dijo, acordó la edición de su libro para el mundo hispanohablante y en otras lenguas.

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Petro también relató un encuentro con colombianos tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su estancia se prolongará hasta el miércoles y constituye su primera salida internacional desde que dejó la Presidencia de Colombia.

Ya fuera del poder, Petro asumió el liderazgo del partido izquierdista Pacto Histórico y se ha colocado como una de las principales voces opositoras al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo la semana pasada que no tenía previsto reunirse con Petro ni había recibido una solicitud de encuentro, aunque le dio la bienvenida al país.

"No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido el presidente Petro", dijo la mandataria mexicana el pasado miércoles 26 de agosto. EFE