Las fuerzas de seguridad de Sueida denuncian ataques con morteros y ametralladoras y registran diez heridos

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Las autoridades de seguridad de la gobernación siria de Sueida, mayoritariamente drusa y ubicada al suroeste del país, han denunciado ataques contra las fuerzas de seguridad con morteros y ametralladoras pesadas, llegando a registrar hasta diez heridos entre los agentes.

El Comando de Seguridad Interna de la gobernación de Sueida ha denunciado ataques contra sus fuerzas de seguridad en las zonas de Tal Hadid, en el oeste de la provincia, y Walgha, a escasos kilómetros de la ciudad de Sueida, según ha declarado el propio órgano a la cadena siria Al Ijbariya.

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En dichos ataques, la autoridad regional ha denunciado el uso de morteros y ametralladoras pesadas, así como el ataque contra una camioneta de sus agentes, incidentes que habrían provocado heridos tanto entre sus miembros como en civiles.

En una segunda declaración recogida por el mismo medio un poco más tarde, el Comando ha denunciado que el número de heridos entre los miembros de su personal ha ascendido a diez, atribuyendo las hostilidades a grupos delictivos.

A su vez, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, ha informado también de enfrentamientos en torno a la aldea de Al Mansura y de un niño herido por un bombardeo proveniente de zonas donde estaban desplegadas por Fuerzas de Seguridad Interna y que tuvo como objetivo áreas en la zona rural occidental de Sueida.

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Asimismo, ha enmarcado los sucesos en intensos enfrentamientos que desde anoche se dan entre elementos de la Guardia Nacional drusa --una alianza de facciones armadas de Sueida-- y las fuerzas gubernamentales y sus aliados al noroeste de la ciudad de Sueida.

La región experimenta así una serie de intercambios de hostilidades que hacen recordar al conflicto registrado en julio de 2025, cuando la ciudad de Sueida fue escenario de uno de los episodios de violencia más sangrientos y devastadores de la historia reciente del país, con centenares de muertos y ocurrido pocos meses después de la caída del régimen de Bashar al Asad.

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Lo que comenzó como un enfrentamiento entre la comunidad drusa y beduina pronto evolucionó a una espiral de violencia en la que intervinieron las fuerzas de seguridad del Gobierno de transición y combatientes tribales --así como el Ejército de Israel--, hasta que el alto al fuego a finales de ese mes puso fin al conflicto.