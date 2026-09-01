Al menos ocho muertos en un nuevo ataque masivo ruso con misiles balísticos contra Kiev

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Kiev, 1 sep (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas esta madrugada en Kiev y sus alrededores en un nuevo ataque masivo ruso con misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana, según el balance de víctimas ofrecido por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Seis de los muertos que se conocen hasta el momento son trabajadores de la empresa pública ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia, según ha anunciado la propia empresa. El ataque ruso de anoche ha tenido a infraestructuras de la compañía entre sus principales objetivos. EFE

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