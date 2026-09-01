Detonan un coche bomba ante una estación policial en Los Patios, en el norte de Colombia

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Los Patios (Colombia), 31 ago (EFE).- Un coche bomba fue detonado la noche de este lunes frente a la estación de Policía del municipio colombiano de Los Patios, en el departamento nororiental de Norte de Santander, dejando por el momento un número indefinido de heridos.

El atentado dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona, que quedó sin luz tras el ataque.

El ataque fue perpetrado pasadas las 23:00 hora local (04.00 GMT) y la onda explosiva causó además daños en varios locales comerciales y viviendas ubicadas en la avenida principal de este municipio aledaño a Cúcuta, que es la capital departamental de Norte de Santander y la ciudad que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela.

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Las autoridades ya están en la zona analizando lo ocurrido y revisando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los responsables de este atentado.

El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridos por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones.

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En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC. EFE

(foto)