Fuerzas saudíes y yemeníes matan a un líder del Estado Islámico en el este del Yemen

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Saná, 1 sep (EFE).- Las fuerzas especiales saudíes y yemeníes acabaron en una operación conjunta con la vida de un líder de la organización terrorista Estado Islámico (EI) en la provincia oriental yemení de Hadramaut a primera hora del martes, según informó la televisión estatal yemení.

Citando a la Agencia Central de Seguridad del Estado del Yemen (CSSA), la emisora ​​informó de que la operación tuvo como objetivo al comandante del EI Abu Hudhaifah al Ansari, cerca de la ciudad de Seiyun durante la madrugada del martes.

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La agencia afirmó que las fuerzas especiales saudíes y yemeníes lanzaron una operación conjunta para capturar a Al Ansari, pero que la misión resultó en su muerte.

Según el informe, las fuerzas especiales de la coalición liderada por Arabia Saudí llevaron a cabo la operación con el apoyo de la unidad antiterrorista del Yemen, la Fuerza 22.

"Posteriormente, las fuerzas conjuntas se retiraron de la zona de operaciones sin causar daños a la población civil", declaró la agencia, según informó la televisión.

El EI estableció su presencia en el Yemen en medio del prolongado conflicto del país, llevando a cabo una serie de ataques mortales, en particular contra las fuerzas de seguridad, objetivos gubernamentales y lugares religiosos.

Si bien su presencia operativa se ha reducido en los últimos años, el grupo ha seguido manteniendo células en zonas remotas y con menor control gubernamental.

Hadramaut, la provincia más grande del Yemen, ha sido durante mucho tiempo una región de importancia estratégica para las operaciones antiterroristas.

Su vasto territorio y su terreno accidentado han proporcionado históricamente espacio para grupos militantes, incluida Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), que sigue siendo una organización independiente y ha mantenido una presencia más fuerte en el Yemen que el EI.

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Las fuerzas yemeníes, respaldadas por la coalición liderada por Arabia Saudí, han llevado a cabo repetidas operaciones contra grupos militantes en el sur y el este del Yemen. EFE