Banca March culmina la venta del 90% de Inversis a Euroclear por casi 400 millones de euros

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Banca March ha cerrado la venta del 90% del capital de Inversis a Euroclear, multinacional especializada en servicios financieros de infraestructura de mercados, por un importe total de 393 millones de euros.

El acuerdo forma parte del proceso anunciado en julio de 2024. En primera instancia, Banca March traspasó en marzo de 2025 el 49% de Inversis a Euroclear por 172 millones de euros. La segunda parte de la operación se ha materializado esta misma semana, con el traspaso por parte de Banca March del 41% del capital de Inversis a Euroclear por 221 millones de euros.

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La operación contempla además que Euroclear culmine la adquisición del 100% del capital de Inversis en un plazo de 18 meses desde la formalización de este segundo tramo de la operación.

Con este movimiento, Inversis ganará presencia internacional, al tiempo que desde la compañía han precisado que supone una "ampliación sin precedentes de su propuesta de valor para clientes institucionales".

El acuerdo permitirá a Inversis acceder a clientes de mayor tamaño y exportar su modelo de negocio a otros mercados. En cuanto a la operativa, la compañía actuará como plataforma de la estrategia mediterránea de Euroclear, un hito que impulsará el crecimiento tanto en el mercado español como en Italia, donde Inversis ya posee una oficina de representación.

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Para Euroclear, esta alianza permite fortalecer su presencia en el Sur de Europa y reforzar su papel en apoyo de la Unión de Ahorros y de Inversión (SIU, por sus siglas en inglés). De su lado, Banca March ha adelantado que se beneficiará de estas ampliadas capacidades, tanto en el marco de su propia expansión internacional como en los servicios a sus clientes, manteniendo "una relación privilegiada" con Euroclear como socio estratégico.

Banca March adquirió el 100% de Inversis en 2014, tras la crisis de las cajas de ahorros. Ahora, una vez la compañía ha mejorado su situación financiera, Banca March cede el testigo a Euroclear, un socio global capaz de "ampliar la escala y alcance de la evolución de Inversis", tal y como defienden desde la firma.

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UN SOCIO "IDEAL"

En la actualidad, Euroclear FundsPlace opera 4,6 billones de euros, conectando a más de 3.000 distribuidores y 2.500 gestoras de activos a nivel mundial, además de proporcionar acceso a alrededor de 250.000 fondos a través de una infraestructura estandarizada y escalable.

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"Esta transacción es un hito importante en la ejecución de nuestra estrategia de fondos. Inversis aporta una sólida franquicia local, relaciones de confianza con los clientes y capacidades altamente complementarias. Juntos, estamos bien posicionados para apoyar un ecosistema europeo de inversión más conectado y más eficiente, además de crear nuevas oportunidades para clientes, distribuidores y gestoras de activos en toda Europa", ha defendido la consejera delegada de Euroclear, Valérie Urbain.

Por su parte, el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, ha explicado que la venta total a Euroclear se sucede tras encontrar en esta un "socio ideal" para llevar a Inversis a una nueva etapa de desarrollo.

"A lo largo de los años, Banca March había rechazado numerosas ofertas por parte de otros actores del mercado, que fueron descartadas porque no garantizaban que Inversis mantuviera su propuesta de valor de primer nivel en servicios de distribución de activos, ni recogían el verdadero potencial de la compañía, sino que, por el contrario, proponían la fragmentación de la misma, con la consiguiente destrucción de valor", ha precisado Acea.

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