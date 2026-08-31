Siria anuncia la muerte de un excomandante del Ejército en una operación en la provincia de Tartús

Guardar

Las autoridades de Siria han anunciado la muerte de un antiguo comandante del Ejército que ocupó su cargo durante el régimen de Bashar al Assad en el marco de un tiroteo desatado durante una operación llevada a cabo en la provincia de Tartús (oeste) con la intención de detenerlo por su supuesto papel en ataques contra las nuevas fuerzas gubernamentales.

Las Fuerzas de Seguridad Interna han señalado que el hombre, identificado como Firas Abdulkarim Hamud, murió el domingo durante un intercambio de disparos tras ser localizado en la ciudad de Safita, en los alrededores de la capital provincial, Tartús, sin informaciones sobre posibles bajas entre las fuerzas de seguridad, según la agencia estatal siria de noticias, SANA.

PUBLICIDAD

Así, han agregado que Hamud, conocido como 'Al Jal' ('El Tío') estuvo implicado en ataques contra las fuerzas de seguridad instauradas tras la caída del régimen de Al Assad en diciembre de 2024, cuando huyó a Rusia ante el fulgurante avance hacia Damasco de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por el ahora mandatario sirio, Ahmed al Shara.

Hamud fue comandante de las fuerzas especiales de la 25º División del Ejército sirio y, desde la caída del régimen, trabajó siguiendo órdenes del exgeneral Giaz Dalá -quien en 2025 anunció la creación de un 'Consejo Militar para la Liberación de Siria'-- para liderar las actividades de grupos 'assadistas' en la costa siria, donde el expresidente contaba con sus principales bastiones.

PUBLICIDAD

Las nuevas autoridades han detenido a decenas de antiguos altos cargos de las fuerzas de seguridad y el Ejército, abriendo juicios contra varios de ellos por su presunta responsabilidad en los crímenes durante el régimen de Al Assad, especialmente en el marco de la guerra civil abierta en 2011 por la represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la conocida como 'Primavera Árabe'.