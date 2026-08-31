Mar Flores, su felicidad tras visitar a Alejandra Rubio y su nieta en el hospital: "Todo fenomenal"

31/08/2026 Mar Flores, de las primeras en acudir al hospital para conocer a la primera hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su hijo Carlo Costanzia y su nuera Alejandra Rubio a pesar de los rumores de distnciamiento que surgen periódicamente y que ha dejado claro que nada tienen de ciertos, Mar Flores ha sido una de las primeras en acercarse a la madrileña Fundación Jiménez Díaz después de que la pareja haya dado la bienvenida a su segundo hijo, una niña cuyo nombre se desconoce por el momento, para conocer a su nieta, cuyo nacimiento la sorprendió en Viena mientras asistía a la boda de unos amigos.

En torno a las 10.00 horas la modelo hacía su aparición en el hospital con un regalo en la mano y un estilismo tan elegante como sencillo compuesto por una falda silueta lápiz en color blanco, un top de seda de estampado geométrico en tonos azules, y unas palas blancas, y con una gran sonrisa confesaba estar "muy contenta" y deseando ver a la pequeñal que la ha convertido en abuela por segunda vez a sus 57 años.

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Después de algo más de una hora en el interior de la clínica con la recién nacida, Alejandra y Carlo, Mar ha abandonado el lugar haciendo gala de su habitual discreción y, respetando los deseos de la pareja de vivir este momento tan especial lejos de los focos, ha evitado dar ningún detalle sobre su nieta. "Muy bien, muy bien, gracias. Pero ya ellos os van a tender seguro en cuanto puedan y os explicarán. Yo no tengo nada que decir más que estoy muy contenta y gracias por vuestro interés, todo ha ido fenomenal" ha expresado sin ocultar su felicidad.

Ante la insistencia de la prensa para conocer algún dato más del nuevo miembro de la familia -como cuándo nació, cómo fue el parto, o cómo se llama la niña-, la modelo ha esquivado las preguntas reafirmándose en que son su hijo y su nuera los que tienen que hablar, aunque sí ha revelado que está "muy contenta", que Alejandra está cansada como es "normal" tras el parto, y que el nombre que han escogido para la pequeña le parece "perfecto". "Todo fenomenal y todo muy bien. Ya os lo contarán ellos. Muchas gracias" ha zanjado.

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