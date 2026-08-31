'Cofidis' renueva como patrocinador de La Vuelta por los próximos tres años

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'Cofidis' seguirá como patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España por los próximos tres años, "reforzando uno de los acuerdos de patrocinio más duraderos del deporte español", según informó este lunes la entidad financiera francesa en nota de prensa.

La renovación se oficializó en un encuentro entre Joachim Rolland, director de Digital Business y Marketing de Cofidis España, y Javier Guillén, director general de La Vuelta, que sellaron una prolongación por la que ambas entidades consolidan una relación iniciada en 2010, "basada en valores comunes como el esfuerzo, la constancia y el espíritu de superación".

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De este modo, como patrocinador principal de la carrera, 'Cofidis' continuará entregando diariamente el premio al ganador de etapa, con presencia destacada en diferentes soportes publicitarios durante la competición y el refuerzo de su apuesta por el entorno digital en el marco de este nuevo acuerdo.

En este sentido, la marca seguirá vinculada a los vídeos de celebración de los ganadores de etapa, difundidos cada jornada en los canales oficiales de La Vuelta. Asimismo, los aficionados podrán participar en un concurso diario en el que deberán predecir el vencedor de cada etapa y, al finalizar la carrera, se habilitará un espacio 'online' con un mosaico que recopilará a todos los triunfadores de la edición.

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"Esta apuesta digital responde a la propia evolución de la carrera, que ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a los nuevos formatos de comunicación. Un terreno en el que ambas organizaciones coinciden: la innovación y la cercanía con el aficionado forman parte también de la manera de trabajar de 'Cofidis'", remarcó la entidad financiera.

"Contar con 'Cofidis' durante tres años más es especialmente importante para La Vuelta porque hablamos de un socio que forma parte de la carrera desde 2010 y que conoce perfectamente nuestro deporte. A lo largo de estos años hemos sido capaces de hacer crecer conjuntamente este patrocinio y de encontrar nuevas formas de conectar con los aficionados. Esta renovación refleja la confianza mutua que existe entre ambas organizaciones y nuestra voluntad de seguir evolucionando juntos", señaló Javier Guillén.

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Por su parte, para Joachim Rolland, La Vuelta "es un acontecimiento reconocido y seguido dentro y fuera de España". "Y eso encaja con lo que somos: una compañía cercana, que quiere estar donde está la gente. En Cofidis trabajamos para ofrecer soluciones financieras de forma humana, para que nuestros clientes puedan tener tranquilidad y oportunidades. El ciclismo habla de esfuerzo, de responsabilidad y de equipo, y ahí nos reconocemos. Después de tantos años juntos, sabemos que esta relación puede seguir creciendo para ambas partes", explicó.

Hay que recordar que la entidad tiene un fuerte vínculo con el ciclismo ya que desde hace tres décadas cuenta con un equipo profesional, el Team Cofidis, uno de los más veteranos del pelotón internacional. Además, junto al Comité Paralímpico Español (CPE), en 2018 se creó el Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas, un proyecto que facilita el acceso al ciclismo a jóvenes con discapacidad y que acompaña su progresión deportiva, con la selección española como horizonte.

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