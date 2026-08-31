Segunda ciudad de Colombia inicia cortes programados de agua de hasta 11 horas por El Niño

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Bogotá, 31 ago (EFE).- Medellín, la segunda ciudad de Colombia con cerca de 4 millones de habitantes, comienza este lunes a aplicar cortes programados en el suministro de agua de hasta cerca de 11 horas en algunas zonas, confirmó Empresas Públicas de Medellín (EPM).

"Por condiciones del fenómeno de El Niño, algunos sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín tendrán interrupciones programadas de acueducto a partir del 31 de agosto de 2026", señala EPM en su página web.

La medida se aplica desde este lunes y durante todo septiembre. Está contemplada en dos ciclos que se alternarán día por medio en los sectores de la ciudad en los que no se prestará el servicio de acueducto en las franjas desde las 18:00 horas hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.

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Durante las interrupciones, EPM anuncia que dispondrá de seis rutas a través de cuatro carrotanques y dos camiones adecuados con bidones para apoyar el abastecimiento de sectores priorizados en entre las 18:30 y las 21:30 los días en los que se aplique el racionamiento.

La empresa justifica la medida al manifestar que "las condiciones climáticas actuales evidencian una reducción importante de las precipitaciones" en las zonas de la ciudad donde se encuentran los embalses que surten de agua las zonas afectadas por los racionamientos.

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"Las lluvias registradas hasta la fecha no han tenido la duración ni la intensidad necesarias para recuperar los caudales de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto", dice EPM.

Según los pronósticos del Gobierno colombiano, este año el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical propiciarán que el fenómeno de El Niño sea uno de los "más intensos registrados desde 1950", con base a los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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El Ideam prevé que haya una gran probabilidad de que este fenómeno se presente en Colombia con "una intensidad muy fuerte" entre este noviembre y el próximo enero. EFE