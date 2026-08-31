Brasil dice que seguirá buscando un acuerdo comercial mutuamente benéfico con EE.UU.

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Río de Janeiro, 31 ago (EFE).- El Gobierno brasileño afirmó que seguirá buscando un acuerdo comercial mutuamente benéfico con los Estados Unidos tras la reunión que tuvieron este lunes los responsables por las negociaciones para minimizar los aranceles adicionales que Washington le impuso a Brasil en julio.

"El Gobierno brasileño reitera que seguirá persiguiendo un acuerdo equilibrado y mutuamente benéfico con los Estados Unidos, guiándose siempre por el respeto al diálogo y a la soberanía nacional", según un comunicado divulgado por los negociadores brasileños.

Las dos partes acordaron volver a reunirse a nivel ministerial próximamente, bien sea de manera presencial o virtual, para revisar todo el progreso alcanzado en las negociaciones bilaterales que serán realizadas en las siguientes semanas.

La nota fue divulgada tras la reunión virtual que sostuvieron en la tarde de este lunes los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y de Desarrollo, Industria y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, respectivamente, con el representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

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La nueva cita ministerial fue acordada tras la conversación telefónica que tuvieron el 21 de agosto los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron abrir un nuevo canal de diálogo y "reforzaron la perspectiva de una solución negociada".

Los dos mandatarios coincidieron en que seguir en la mesa de negociaciones es la mejor opción para resolver la crisis provocada por la decisión de Washington de imponer aranceles adicionales que pueden llegar al 37,5 % sobre una parte de los productos brasileños importados.

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El Gobierno brasileño pretende aprovechar las negociaciones para convencer a Estados Unidos de que elimine los aranceles, o por lo menos minimice los efectos con la inclusión de nuevos productos en las listas de excepciones.

Washington impuso un arancel del 25 % sobre gran parte de los productos brasileños como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil y otro del 12,5 % por la alegada tolerancia de las autoridades brasileñas al trabajo forzoso.

En la reunión de este lunes, según el comunicado, los ministros brasileños rechazaron las "medidas unilaterales impuestas contra el país", que calificaron como incompatibles con las reglas multilaterales de comercio.

Los ministros reiteraron que las justificativas presentadas por el Gobierno de Estados Unidos en las conclusiones de sus investigaciones "no corresponden a las efectivas prácticas brasileñas", por lo que consideran "injusto el tratamiento discriminatorio adoptado contra Brasil". EFE