Mar Flores, radiante, confirma el nacimiento del segundo hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Deseando verlas"

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida este domingo 30 de agosto a su segundo hijo, una niña que se llevará poco más de año y medio con su hermanito Carlo Jr. -nacido el 5 de diciembre de 2024-, que ha llegado al mundo en un hospital de la capital y cuyo nombre no ha trascendido por el momento, aunque fuentes próximas a la pareja han revelado al programa 'Fiesta' que tanto la mamá como la recién nacida se encuentran muy bien y el parto ha ido a las mil maravillas.

Una gran noticia a la que ya han reaccionado de manera muy diferente las dos orgullosas abuelas, Terelu Campos y Mar Flores. Y es que mientras la colaboradora televisiva -que precisamente este lunes cumple 61 años y ha recibido por adelantado el regalo más especial, su primera nieta- se ha mostrado de lo más esquiva y ha dado la callada por respuesta evitando ser ella la que revele ningún detalle sobre la reciente maternidad de su hija, la modelo se ha mostrado exultante ante las cámaras de Europa Press y no ha dudado en expresar su felicidad por la llegada del nuevo y deseado miembro de la familia.

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De regreso en Madrid tras asistir a la boda de unos amigos este fin de semana en Viena (Austria) -en la que ha deslumbrado con un espectacular diseño drapeado de seda con escote palabra de honor en color arena- Mar ha agradecido las felicitaciones de la prensa y ha revelado que está "muy feliz" por el nacimiento de la primera hija de Carlo: "Mucho, mucho. Estoy deseando verlas" ha confesado, asegurando que en cuanto pueda, "sí, sí, sí, enseguida" acudirá al hospital para conocer a su nieta y felicitar personalmente a su hijo y a Alejandra por su segunda paternidad.

Además, la modelo ha confirmado con una gran sonrisa que "todo" ha ido "bien" y que la pareja está "muy feliz": "Sí, sí, muchas gracias por todo" ha concluido antes de abandonar el aeropuerto, dejando sin embargo en el aire si felicitará a Terelu por su cumpleaños y si la llegada de la primera nieta para ambas servirá para que acerquen posturas.

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