Rusia acusa a la UE de una "estrategia a gran escala" para "desestabilizar" el país de cara a las legislativas

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Los servicios de Inteligencia de Rusia han acusado este lunes a la Unión Europea (UE) y "destacados países europeos" de poner en marcha una "estrategia a gran escala" para "desestabilizar" la situación en el país de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar entre el 18 y el 20 de septiembre.

El Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) ha destacado a través de un comunicado que "los denominados defensores europeos de la ley y la democracia", a los que no señala directamente, "se han fijado un doble objetivo: perturbar el proceso electoral normal y desacreditar los resultados de la votación en todos los niveles de la campaña electoral".

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Así, ha denunciado que la cumbre de la Coalición de Voluntarios celebrada el 13 de julio incluyó "llamamientos de los europeos al régimen de Kiev para que aumente sus sabotajes y ataques terroristas" contra Rusia, a lo que se suman "discusiones sobre planes para ciberataques contra infraestructura electoral" en Rusia.

"La difusión de tesis sobre la 'ilegitimidad e ilegalidad' de la votación, que ni siquiera se ha celebrado, ha sido encomendada a estructuras extranjeras de la oposición rusa que no es parte del sistema", ha manifestado el organismo, que apunta incluso a "un respaldo financiero" a algunas de estas plataformas para "instar activamente a los rusos a boicotear las elecciones y a la comunidad internacional a rechazar de antemano el reconocimiento de los resultados".

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En este sentido, ha asegurado que cuenta con información que apunta a que el Parlamento Europeo "se prepara para emitir comunicados declarando que no reconoce los resultados electorales en Rusia por 'graves violaciones durante su preparación y celebración'", si bien ha destacado que esto no impedirá que "los ciudadanos rusos elijan".

"Rusia sabe cómo contraatacar, no solo contra los agresores en el frente externo, sino también contra sus intentos inútiles de socavar nuestro país desde dentro", ha zanjado el SVR de cara a las citadas elecciones, en las que estarán en juego los 450 escaños de la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento del país euroasiático.

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