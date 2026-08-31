Temas del Día de EFE Internacional del lunes, 31 de agosto de 2026 (12:GMT horas)

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DESTACADOS

NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín.- El número de víctimas continúa aumentando tras la riada del pasado miércoles, que ya suma más de 900 muertos y 4.000 desaparecidos en Nepal y China, mientras las autoridades nepalíes tratan de contener la crisis sanitaria con morgues saturadas y cientos de cuerpos sin identificar y Pekín intenta recuperar el acceso al paso fronterizo que quedó destruido.

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- Trishuli (Nepal).- Cinco días después de que las riadas sepultaran los accesos a varias centrales hidroeléctricas de Nepal, equipos especializados de India, China y Corea del Sur intentan abrirse paso por túneles donde se teme que hayan quedado trabajadores atrapados, mientras cientos de empleados del sector siguen desaparecidos y las familias cuestionan por qué la ayuda necesaria para buscarlos bajo tierra no llegó antes. Por Indira Guerrero. (enviada especial)

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- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró hoy que las autoridades del gigante asiático hacen todo lo posible para encontrar a los desaparecidos en la riada que sacudió la pasada semana la zona fronteriza entre el distrito nepalí de Rasuwa y el condado chino de Gyirong.

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IRÁN GUERRA

Washington/Teherán - Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques por primera vez desde finales de julio, con bombardeos estadounidenses contra la isla iraní de Larak que causó “muertos y heridos” y que fue respondido por Teherán con el lanzamiento de misiles contra Jordania y Emiratos Árabes.

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- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este lunes que un superpetrolero sufrió un incendio tras ser alcanzado por dos minas navales en el estrecho de Ormuz, paso por el que Irán y Estados Unidos mantienen un pulso.

CUBA ENERGÍA

La Habana – En las últimas semanas están surgiendo ‘solineras’ por toda Cuba. Unas instalaciones de carga de vehículos, a partir de paneles solares, que suponen un salvavidas ante la falta de corriente en los domicilios. A 30 kilómetros de La Habana, en Playa Mégano, Eduardo León acaba de inaugurar la suya, donde puede llegar a dar electricidad a unos 60 vehículos eléctricos al día, además de ofrecer sus enchufes a los vecinos para que puedan cargar sus aparatos eléctricos personales.

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MÉXICO LITERATURA

Guadalajara (México) - La Feria Internacional del Libro de Guadalajara anuncia al ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, uno de sus principales galardones, que reconoce con 150.000 dólares la trayectoria y el conjunto de la obra de un escritor en español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués.

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APPLE RELEVO

Nueva York.- Apple afronta este lunes el último día de Tim Cook como consejero delegado antes de que John Ternus tome las riendas de la compañía, un relevo histórico que precederá al evento de presentación de sus nuevos dispositivos previsto para el 9 de septiembre.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Leópolis (Ucrania) - Aumenta la preocupación por la posible escasez de alimentos en los supermercados de Ucrania después de que los ataques selectivos de Rusia contra las principales cadenas minoristas y algunos productores alimentarios hayan destruido una parte importante de las instalaciones de almacenamiento modernas del país y hayan interrumpido la logística. (Texto)(Audio)

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- Rusia prosiguió durante la noche su campaña de ataques a infraestructuras comerciales y logísticas ucranianas, con nuevos bombardeos a almacenes de empresas, camiones y a una terminal de la empresa de correo y paquetería Nova Poshta.

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - Este lunes se cumple el plazo de dos semanas que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dio a las fuerzas armadas para establecer un plan de un traspaso de competencias en Cisjordania para dejar en manos de la Policía los asuntos civiles israelíes en este territorio palestino ocupado, en un paso más para hacia la anexión de facto del enclave. (Texto)

OCS CUMBRE | Moscú - La república centroasiática de Kirguistán acoge este lunes a los diez líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en una cumbre que congrega a países enfrentados a Occidente sea por motivos militares, como Rusia e Irán, o comerciales, como es el caso de China e India. A estos hay que sumar a Pakistán y Bielorrusia, y cuatro repúblicas centroasiáticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE PLATAFORMAS | Bruselas - La Comisión Europea anunció este lunes que el sistema de inteligencia artificial ChatGPT, la plataforma de juegos en línea Roblox y la red social Reddit pasarán a estar regulados por la Ley de Servicios Digitales, una decisión que endurece los requisitos de transparencia y seguridad para estas plataformas y que las equipara a otros gigantes tecnológicos como Google, Meta o TikTok. (Texto)

MENUDO | Miami (EE.UU.) - Siete exintegrantes de Menudo se reunirán en una gira con motivo del 50 aniversario del legendario grupo puertorriqueño, que arrancará en octubre en California y terminará en diciembre en Puerto Rico con sus canciones adaptadas a las voces adultas de sus antiguos miembros, aunque aseguran en entrevista con EFE, mantienen el sonido que los caracterizó. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Buenaventura (Colombia) - COLOMBIA TERREMOTO - Maricruz Angulo, vecina de una zona rural de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano, recibe las primeras ayudas que llegan a su comunidad tras el terremoto, con una sonrisa que se desdibuja cuando alerta de la presencia de miembros de un grupo armado, uno de los varios que operan en esta región del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street afronta el cierre de agosto con ganancias, después de un mes de altibajos en el que los principales índices tocaron nuevos máximos históricos para después perder parte del terreno conquistado, mientras los inversores han seguido de cerca la evolución de los tipos de interés y el tirón de las grandes tecnológicas.

Asheville.- G20 FINANZAS.- Los máximos responsables de Finanzas bancos centrales de los países del G20 se reúnen en Asheville, Carolina del Norte (hasta el 1 de enero). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO EDUCACIÓN.- Miles de estudiantes mexicanos regresan a las escuelas para un nuevo ciclo escolar en medio de un debate para prohibir los teléfonos celulares en las instituciones de educación básica y la polémica de la UNAM por el uso de IA en su examen de admisión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY SALUD - Un grupo de aproximadamente 300 médicos del sector público de Paraguay presentarán este lunes sus renuncias como parte de las medidas de presión del gremio en demanda de un ajuste salarial y de la dotación de los hospitales. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en julio. (Texto)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato del desempleo de julio en Colombia. (Texto)

17:30 GMT.- Brasilia.- BRASIL EEUU.- Funcionarios del Gobierno de Brasil se reúnen con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, para abordar los aranceles a los productos brasileños, tras la llamada telefónica que mantuvieron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva Donald Trump. (Texto)

Europa

Belgrado.- SERBIA CONFERENCIA.- El gobierno de Serbia organiza una reunión conmemorativa de alto nivel para celebrar el 65º aniversario de la primera conferencia del Movimiento de los Países No Alineados en la que participarán presidentes y primeros ministros de los países participantes de la primera conferencia en 1961.

Bled.- ESLOVAQUIA FORO.- El Foro Estratégico de Bled, conferencia internacional anual que se celebra anualmente a orillas del lago Esloveni de Bled, se organiza este año bajo el título ‘El poder para formar el futuro’ para tratar cuestiones políticas y económicas de actualidad. Entre los participantes hasta ahora confirmados destacan los presidentes de Eslovaquia y Eslovenia y los primeros ministros de la República Checa, Eslovenia, Hungría y Croacia.

Ginebra.- OIT ELECCIÓN.- Finaliza el plazo para la presentación de candidaturas a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se decidirá en noviembre próximo. . (Texto)

Bruselas.- UE FONDOS.- Termina el plazo para que los Estados miembros de la UE cumplan con los hitos y objetivos de sus planes de recuperación para recibir dinero del fondo Next Generation.

Roma.- ITALIA ESPAÑA.- Italia cumple un mes desde la suspensión del acuerdo Schengen con España y la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, una medida adoptada tras la entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- OCS CUMBRE.- Los líderes de Rusia, China, India e Irán participan en Kirguistán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA INDIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CHINA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el líder chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- CHIPRE NAUFRAGIO.- Las autoridades turcochipriotas Investigan las causas que llevaron el comingo al naufragio frente a sus costas de un ferry con 267 personas a bordo, con al menos 7 muertos. (Texto)

Magdeburgo.- ALEMANIA ELECCIONES.- El alto vuelo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las encuestas para las elecciones regionales del próximo domingo en Sajonia-Anhalt (este del país) genera preocupación en parte de la población y en representantes del empresariado por las consecuencias económicas que puede acarrear sus programa.(Texto) (Foto)

Innsbruck.- JEFES DE ESTADO LENGUA ALEMANA.- Cumbre de los jefes de Estados de los países de habla alemana (Alemania, Austria, Suiza, Bélgica y Luxemburgo).

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Aumenta la preocupación por la posible escasez de alimentos en los supermercados de Ucrania después de que los ataques selectivos de Rusia contra las principales cadenas minoristas y algunos productores alimentarios hayan destruido una parte importante de las instalaciones de almacenamiento modernas del país y hayan interrumpido la logística.

Oriente Medio y África

Jerusalén - ISRAEL PALESTINA.- Este lunes se cumple el plazo de dos semanas que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dio a las fuerzas armadas para establecer un plan de un traspaso de competencias en Cisjordania para dejar en manos de la Policía los asuntos civiles israelíes en este territorio palestino ocupado, en un paso más para hacia la anexión de facto del enclave.(Texto)

El Cairo.- SIRIA TURISMO.- Damasco/Tartús, 31 ago (EFE).- El murmullo de los viajeros resuena nuevamente en las calles del casco antiguo de Damasco desde la caída del anterior presidente Bachar al Asad, tras años de silencio y la desaparición del país en los mapas turísticos a causa de las sanciones y la guerra civil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Biskek.- OCS CUMBRE.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, asistirá a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, donde mantendrá un encuentro bilateral otros mandatarios con la guerra de fondo. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR EMPRESAS.- Los miembros del sindicato del principal fabricante de vehículos surcoreano Hyundai Motor votan si ratifican el acuerdo salarial provisional alcanzado con la empresa tras meses de negociaciones y múltiples huelgas.

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- Un tribunal de Seúl dicta el fallo de primera instancia contra Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, por presuntos sobornos a la ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee, después de que la fiscalía pidiera 13 años de prisión. (Texto)

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